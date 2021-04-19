РФ шантажирует Украину из-за высылки российского дипломата из Киева – замглавы МИД

РФ шантажирует Украину из-за ее решения выслать российского дипломата из Киева в ответ на задержание и высылку украинского консула из Санкт-Петербурга. Об этом заявил в эфире канала Украина 24 замглавы МИД Евгений Енин.

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Енин в очередной раз назвал действия России провокацией, а задержание украинского консула в Санкт-Петербурге незаконным.

Он также сказал, что фамилия старшего дипломата посольства РФ в Киеве, которого в ответ решила выслать Украина, – Черников.

"Как указанное лицо (консул Украины в Санкт-Петербурге, – ред.) никогда не занималось никакой запрещенной деятельностью, так и мы решили по своему усмотрению убрать из Украины того, кто, по нашему мнению, больше всего ослабит российское учреждение", – отметил Енин.

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По словам замглавы МИД, из-за решения Украины выслать Черникова Россия пошла на шантаж.

"Нам закидывают, что если вы будете настаивать на объявлении персоной нон-грата именно сотрудника посольства, а не одного из консульств, то мы будем вынуждены объявить персоной нон-грата работника вашего ж посольства в Москве", – объяснил Енин.

16 апреля ФСБ РФ на несколько часов задержали сотрудника украинского генконсульства в Санкт-Петербурге. В ФСБ утверждают, что консул Сосонюк якобы собирал закрытые данные о российских силовиках. Украина обвинения отрицает и называет его задержание провокацией.

Россия выдала Сосонюку предписание покинуть страну до 21 апреля, в ответ Украина высылает старшего дипломата посольства РФ в Киеве.

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Марк Сировой

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