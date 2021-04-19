РФ шантажирует Украину из-за высылки российского дипломата из Киева – замглавы МИД
РФ шантажирует Украину из-за ее решения выслать российского дипломата из Киева в ответ на задержание и высылку украинского консула из Санкт-Петербурга. Об этом заявил в эфире канала Украина 24 замглавы МИД Евгений Енин.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Енин в очередной раз назвал действия России провокацией, а задержание украинского консула в Санкт-Петербурге незаконным.
Он также сказал, что фамилия старшего дипломата посольства РФ в Киеве, которого в ответ решила выслать Украина, – Черников.
"Как указанное лицо (консул Украины в Санкт-Петербурге, – ред.) никогда не занималось никакой запрещенной деятельностью, так и мы решили по своему усмотрению убрать из Украины того, кто, по нашему мнению, больше всего ослабит российское учреждение", – отметил Енин.
Читайте также: МИД о задержании консула в России: Это фактически нападение
По словам замглавы МИД, из-за решения Украины выслать Черникова Россия пошла на шантаж.
"Нам закидывают, что если вы будете настаивать на объявлении персоной нон-грата именно сотрудника посольства, а не одного из консульств, то мы будем вынуждены объявить персоной нон-грата работника вашего ж посольства в Москве", – объяснил Енин.
- 16 апреля ФСБ РФ на несколько часов задержали сотрудника украинского генконсульства в Санкт-Петербурге. В ФСБ утверждают, что консул Сосонюк якобы собирал закрытые данные о российских силовиках. Украина обвинения отрицает и называет его задержание провокацией.
- Россия выдала Сосонюку предписание покинуть страну до 21 апреля, в ответ Украина высылает старшего дипломата посольства РФ в Киеве.
Читайте также: Чехия высылает 18 дипломатов из РФ: ГРУ обвиняют во взрывах на военных складах в 2014-м
Комментарии