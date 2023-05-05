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Есть долгожданное решение Совета ЕС о совместных закупках боеприпасов для Украины – Кулеба

Цей матеріал також доступний українською
05.05.2023, 18:39
Есть долгожданное решение Совета ЕС о совместных закупках боеприпасов для Украины – Кулеба - Фото
Дмитрий Кулеба (скриншот видео)

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что приветствует долгожданное одобрение Советом ЕС финансирования совместных закупок боеприпасов для Украины.

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"Я приветствую долгожданное одобрение Советом ЕС второго транша в размере 1 млрд евро на совместные закупки боеприпасов для Украины. Этот шаг укрепляет долгосрочный оборонный потенциал и устойчивость Украины в отражении российской агрессии", – написал министр.

Фото – скриншот
  • 8 марта 2023 года глава европейской дипломатии Жозеп Боррель предложил странам Европейского Союза потратить 1 млрд евро на совместные закупки боеприпасов для Украины и пополнение собственных запасов.
  • 20 марта ЕС согласовал план закупки боеприпасов для Украины на 2 млрд евро.
  • 3 мая Еврокомиссия одобрила предложение о срочном наращивании производства боеприпасов в Европе.

Читайте также: План ЕС по боеприпасам для Украины предусматривает закупку 1 млн снарядов – премьер Эстонии

Сергій Бережний
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