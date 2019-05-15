"Есть другой способ". Депутат о назначении инаугурации Зеленского

Павел Пинзеник (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Если Рада не сможет определить голосованием дату инаугурации избранного президента Владимира Зеленского, то спикер парламента Андрей Парубий может назначить ее сам по согласованию с Зеленским. Об этом заявил журналистам первый зам-главы регламентного комитета Рады Павел Пинзеник, передает корреспондент LIGA.net.

"Если Верховная Рада не назначает дату, у него (Парубия - ред.) есть такое полномочие - по согласованию с новоизбранным президентом назначить дату инаугурации. Не может быть ситуации, чтобы торжественное заседание не состоялось", - сказал он.

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По его словам, такое решение не нужно будет подтверждать голосованием. Пинзеник добавил, что спикер после консультаций с избранным президентом может предложить парламенту согласованный вариант даты для голосования или могут быть зарегистрированы новые проекты постановлений по датам.

Ранее регламентный комитет Рады решил, что депутаты должны выбрать из предложенных дату инаугурации Зеленского голосованием в зале.

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