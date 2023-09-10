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"Есть продвижение на 1 км". Генерал Тарнавский о ситуации на Таврийском направлении

Цей матеріал також доступний українською
10.09.2023, 11:51
Александр Тарнавский (Фото: ВСУ)

На юге украинские военнослужащие отбили определенные территории у россиян. Об этом сообщил в Telegram командующий Силами обороны Таврийского направления генерал Александр Тарнавский.

"Идем вперед. Есть продвижение Сил обороны на Таврическом направлении более чем на 1 км", – говорится в сообщении генерала.

Информацию о продвижении также подтвердил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун.

"Мы продолжаем небольшое продвижение в районе Работиного. Освобождено еще 1,5 кв. км нашей украинской территории", – рассказал он  в эфире единого телемарафона.

"Есть продвижение на 1 км". Генерал Тарнавский о ситуации на Таврийском направлении

По словам Тарнавского, за последние сутки потери врага на Таврийском направлении составили 226 человек: безвозвратные – 72, раненые – 149, пленные – 5.

Там уничтожили шесть складов боеприпасов и значительное количество техники: три танка, две бронированные боевые машины, три артиллерийских системы и миномета, две ракетные системы залпового огня, пять автомобилей и три единицы специальной техники.

Читайте также: Залужный: ВСУ продвигаются вперед, несмотря на кратное преимущество РФ в живой силе и оружии

Андрей Водяный
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