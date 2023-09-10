"Есть продвижение на 1 км". Генерал Тарнавский о ситуации на Таврийском направлении

На юге украинские военнослужащие отбили определенные территории у россиян. Об этом сообщил в Telegram командующий Силами обороны Таврийского направления генерал Александр Тарнавский.

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"Идем вперед. Есть продвижение Сил обороны на Таврическом направлении более чем на 1 км", – говорится в сообщении генерала.

Информацию о продвижении также подтвердил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун.

"Мы продолжаем небольшое продвижение в районе Работиного. Освобождено еще 1,5 кв. км нашей украинской территории", – рассказал он в эфире единого телемарафона.

По словам Тарнавского, за последние сутки потери врага на Таврийском направлении составили 226 человек: безвозвратные – 72, раненые – 149, пленные – 5.

Там уничтожили шесть складов боеприпасов и значительное количество техники: три танка, две бронированные боевые машины, три артиллерийских системы и миномета, две ракетные системы залпового огня, пять автомобилей и три единицы специальной техники.

Глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что погода покидает Украину еще 30-45 дней для контрнаступления. Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов считает, что это не так и боевые действия продолжатся даже после ухудшения погоды.

Президент Владимир Зеленский 9 сентября заявил, что для ускорения контрнаступления Силам обороны нужно как можно быстрее получить более дальнобойное и мощное оружие от западных партнеров.

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