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"Є просування на 1 км". Генерал Тарнавський про ситуацію на Таврійському напрямку

Этот материал также доступен на русском
10.09.2023, 11:51
Олександр Тарнавський (Фото: ЗСУ)

На півдні українські військовослужбовці відбили певні території у росіян. Про це повідомив у Telegram командувач Сил оборони Таврійського напрямку генерал Олександр Тарнавський.

"Йдемо вперед. Є просування Сил оборони на Таврійському напрямку на понад 1 км", – йдеться у повідомленні генерала.

Інформацію про просування також підтвердив речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун.

"Ми продовжуємо невелике просування в районі Роботиного. Звільнено ще 1,5 кв. км нашої української території", – розказав він в ефірі єдиного телемарафону.

"Є просування на 1 км". Генерал Тарнавський про ситуацію на Таврійському напрямку

За словами Тарнавського, за останню добу втрати ворога на Таврійському напрямку становили 226 осіб: безповоротні – 72, поранені – 149, полонені – 5.

Там знищили шість складів боєприпасів та значну кількість техніки: три танки, дві броньовані бойові машини, три артилерійські системи та міномети, дві ракетні системи залпового вогню, п'ять автомобілів та три одиниці спеціальної техніки.

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Андрій Водяний
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Запорізька областьРоботинеконтрнаступОлександр Тарнавськийвійна
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