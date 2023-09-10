"Є просування на 1 км". Генерал Тарнавський про ситуацію на Таврійському напрямку

На півдні українські військовослужбовці відбили певні території у росіян. Про це повідомив у Telegram командувач Сил оборони Таврійського напрямку генерал Олександр Тарнавський.

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"Йдемо вперед. Є просування Сил оборони на Таврійському напрямку на понад 1 км", – йдеться у повідомленні генерала.

Інформацію про просування також підтвердив речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун.

"Ми продовжуємо невелике просування в районі Роботиного. Звільнено ще 1,5 кв. км нашої української території", – розказав він в ефірі єдиного телемарафону.

За словами Тарнавського, за останню добу втрати ворога на Таврійському напрямку становили 226 осіб: безповоротні – 72, поранені – 149, полонені – 5.

Там знищили шість складів боєприпасів та значну кількість техніки: три танки, дві броньовані бойові машини, три артилерійські системи та міномети, дві ракетні системи залпового вогню, п'ять автомобілів та три одиниці спеціальної техніки.

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі заявив, що погода залишає Україні ще 30-45 днів для контрнаступу. Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов вважає, що це не так і бойові дії продовжаться навіть після погіршення погоди.

Президент Володимир Зеленський 9 вересня заявив, що для прискорення контрнаступу Силам оборони треба якнайшвидше отримати більш далекобійну і потужну зброю від західних партнерів.

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