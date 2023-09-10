"Є просування на 1 км". Генерал Тарнавський про ситуацію на Таврійському напрямку
На півдні українські військовослужбовці відбили певні території у росіян. Про це повідомив у Telegram командувач Сил оборони Таврійського напрямку генерал Олександр Тарнавський.
"Йдемо вперед. Є просування Сил оборони на Таврійському напрямку на понад 1 км", – йдеться у повідомленні генерала.
Інформацію про просування також підтвердив речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун.
"Ми продовжуємо невелике просування в районі Роботиного. Звільнено ще 1,5 кв. км нашої української території", – розказав він в ефірі єдиного телемарафону.
За словами Тарнавського, за останню добу втрати ворога на Таврійському напрямку становили 226 осіб: безповоротні – 72, поранені – 149, полонені – 5.
Там знищили шість складів боєприпасів та значну кількість техніки: три танки, дві броньовані бойові машини, три артилерійські системи та міномети, дві ракетні системи залпового вогню, п'ять автомобілів та три одиниці спеціальної техніки.
- Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі заявив, що погода залишає Україні ще 30-45 днів для контрнаступу. Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов вважає, що це не так і бойові дії продовжаться навіть після погіршення погоди.
- Президент Володимир Зеленський 9 вересня заявив, що для прискорення контрнаступу Силам оборони треба якнайшвидше отримати більш далекобійну і потужну зброю від західних партнерів.
Читайте також: Залужний: ЗСУ просуваються вперед, попри кратну перевагу РФ у живій силі і зброї
Коментарі