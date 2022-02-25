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Эстония направит в Украину дополнительную партию Javelin, боеприпасы и гумпомощь

Цей матеріал також доступний українською
25.02.2022, 16:20
Эстония направит в Украину дополнительную партию Javelin, боеприпасы и гумпомощь - Фото
Javelin (фото – mil.gov.ua)

Сегодня, 25 февраля, в Эстонии приняли решение направить в Украину для защиты от нападения России противотанковые ракеты Javelin, зенитные боеприпасы и гуманитарную помощь. Об этом пишет ERR.

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Генсек Минобороны Эстонии Кусти Салм заявил, что Украине будет оказана дополнительная военная помощь. В нее входит партия ракет Javelin, боеприпасы, личное снаряжение, 25 000 упаковок сухих продуктов, медоборудование.

Глава разведки Марго Гросберг заявил, что украинцы оказали значительно сопротивление российской армии. По его словам, успешная защита аэропорта Гостомель помешала российским десантникам высадиться на территорию Украины.

"Самая важная задача для украинской армии в ближайшие дни – сохранить три аэропорта вокруг Киева для защиты столицы", – сказал Гросберг.

Следующие двое-трое суток будут решающими, считает он.

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Яна Катасонова
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