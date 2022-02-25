Эстония направит в Украину дополнительную партию Javelin, боеприпасы и гумпомощь

Сегодня, 25 февраля, в Эстонии приняли решение направить в Украину для защиты от нападения России противотанковые ракеты Javelin, зенитные боеприпасы и гуманитарную помощь. Об этом пишет ERR.

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Генсек Минобороны Эстонии Кусти Салм заявил, что Украине будет оказана дополнительная военная помощь. В нее входит партия ракет Javelin, боеприпасы, личное снаряжение, 25 000 упаковок сухих продуктов, медоборудование.

Глава разведки Марго Гросберг заявил, что украинцы оказали значительно сопротивление российской армии. По его словам, успешная защита аэропорта Гостомель помешала российским десантникам высадиться на территорию Украины.

"Самая важная задача для украинской армии в ближайшие дни – сохранить три аэропорта вокруг Киева для защиты столицы", – сказал Гросберг.

Следующие двое-трое суток будут решающими, считает он.

В пять утра, 24 февраля, Путин объявил Украине войну и призвал ВСУ сложить оружие.

Президент Владимир Зеленский объявил о военном положении после атак России на украинскую военную инфраструктуру, города и пограничников.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что НАТО не планирует направлять войска в Украину на фоне нового вторжения России в Украину.

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Яна Катасонова

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