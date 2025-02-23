Эстония передает Украине помощь и обещает усилить ее на 100 млн евро

Премьер Эстонии подчеркнул, что Украина всегда может рассчитывать на поддержку страны

Кристен Михал (Фото: x.com/KristenMichalPM)

Эстония передала Украине помощь и пообещала усилить при первой возможности на 100 млн евро. Об этом сообщил премьер-министр страны Кристен Михал.

Он отметил, что Эстония предоставляет новую помощь для усиления позиций Украины и давления на Россию. Страна посылает 10 000 артиллерийских боеприпасов и 750 000 продуктовых наборов.

Михал отметил, что при первой возможности список помощи будет дополнен продукцией оборонной промышленности Эстонии на сумму более 100 млн евро.

"Украина решает свое будущее. Вы всегда можете рассчитывать на поддержку Эстонии", – подчеркнул премьер.

19 февраля Литва предоставила новый пакет военной помощи Украине на 80 млн евро.

22 февраля Spiegel сообщал, что Франция и Италия тормозят выделение военной помощи Украине на 20 млрд евро.