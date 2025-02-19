Литва предоставила новый пакет военной помощи Украине на 80 млн евро

В Украину прибыла новая партия грузовиков, тепловизионных прицелов и другой поддержки для армии

Флаги Украины и Литвы (Иллюстративное фото: EPA)

Литва предоставила Украине новый пакет военной помощи на 80 млн евро, сообщило Министерство обороны страны.

По его данным, в Украину прибыла новая партия грузовиков, тепловизионных прицелов и другой поддержки армии.

О новом пакете на 80 млн евро объявили в ходе прошедшего заседания контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн".

Новая помощь отвечает "самым неотложным потребностям" Украины и составляет почти половину обязательств Литвы по поддержке Киева в 2025 году, отметило оборонное ведомство. С учетом помощи, выделенной на этот год, военная поддержка Литвы для Украины составит 1 млрд евро.

Фото: Минобороны Литвы

В 2025 году Литва планирует оказывать помощь по следующим основным направлениям: неотложные потребности (противовоздушная оборона, боеприпасы, беспилотники, антидроновые средства), развитие собственной оборонной индустрии, а также поддержка украинской "оборонки" через финансирование производства оружия в Украине.

Также Литва внесет вклад через Коалицию противоминной деятельности, которую она возглавляет вместе с Исландией, а также в другие коалиции, в которые входит. Кроме того, военная поддержка будет осуществляться через международные фонды и коллективные инициативы и будет продолжаться обучение украинских военных и реабилитация раненых.

С начала полномасштабного вторжения Литва предоставила Украине военную помощь более чем на 769 млн евро, а общая поддержка превысила 1,5 млрд евро.