Украина на этой неделе получит от Литвы 4500 FPV-дронов
Литва на этой неделе передаст Украине 4500 дронов стоимостью 5 млн евро. Об этом сообщила министр обороны страны Довиле Шакалиино.
Она также отметила, что на последнем заседании правительства Литвы был утвержден новый ускоренный порядок передачи государственного имущества.
"Эти изменения существенно сократят время, необходимое для процедур, обеспечивая скорейшее поступление помощи в Украину", – подчеркнула министр.
Скорее всего, речь идет о первых боевых FPV-дронах литовского производства. В октябре 2024 года Минобороны сообщило, что армия Литвы получила первую партию этих дронов в количестве 2300 БпЛА.
Также около 5000 литовских FPV-дронов запланировали доставить в Украину, чтобы укрепить собственную армию и оборону Украины.
- 9 января на Рамштайн президент Зеленский призвал союзников инвестировать в производство дронов в Украине.
- В тот же день на Рамштайн объявили, что Украина получит 30 000 FPV-дронов от партнеров.
- 11 января стало известно, что Украина еще не получила тысячи беспилотников от Литвы. Литовские компании заявляют о задержке, а правительство объясняет это бюрократией.