Украина на этой неделе получит от Литвы 4500 FPV-дронов

О помощи было объявлено еще осенью 2024 года

ВСУ с дроном (Иллюстративное фото: Генштаб)

Литва на этой неделе передаст Украине 4500 дронов стоимостью 5 млн евро. Об этом сообщила министр обороны страны Довиле Шакалиино.

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Она также отметила, что на последнем заседании правительства Литвы был утвержден новый ускоренный порядок передачи государственного имущества.

"Эти изменения существенно сократят время, необходимое для процедур, обеспечивая скорейшее поступление помощи в Украину", – подчеркнула министр.

Скорее всего, речь идет о первых боевых FPV-дронах литовского производства. В октябре 2024 года Минобороны сообщило, что армия Литвы получила первую партию этих дронов в количестве 2300 БпЛА.

Также около 5000 литовских FPV-дронов запланировали доставить в Украину, чтобы укрепить собственную армию и оборону Украины.

Дроны литовского производства, фото: Минобороны Литвы