Литовские компании заявляют о задержке БпЛА для Украины, правительство винит бюрократию

Фото: Минобороны

Литва до сих пор не передала Украине тысячи беспилотников, которые обещали доставить до конца 2024 года, пока они остаются на складах в стране. Правительство объясняет задержку бюрократическими процедурами, сообщает национальный вещатель LRT.

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Руководитель компании-производителя дронов RSI Europe Томас Милашаускас заявил, что его предприятие не получало никакой информации, дошли ли беспилотники в Украину.

Представители других компаний также заявили, что не владеют информацией о поставках беспилотников в Украину. Бывший министр обороны Лауринас Кащюнас считает, что причина задержки состоит в бюрократии.

"Бюрократия такова, что есть склады, оборонное агентство должно это формально передать армии, правительство должно принять решение передать это Украине, затем Украина должна это транспортировать. Это значит, что вы должны двигаться как можно скорее во время каждого шага", – заявил он.

Глава комитета национальной безопасности и обороны Гедримас Еглинскас в комментарии изданию отметил, что задержка с передачей беспилотников Украине должна стать поводом для пересмотра всей системы снабжения.

В Министерстве обороны Литвы заявили, что дроны будут доставлены в ближайшее время. Там также подчеркнули, что бюрократические процедуры уже сокращены, а соответствующее постановление правительства принято.