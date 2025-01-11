Литовські компанії заявляють про затримку дронів для України, уряд скидає це на бюрократію

Фото: Міноборони

Литва досі не передала Україні тисячі безпілотників, які обіцяла доставити до кінця 2024 року, наразі вони залишаються на складах у країні. Уряд пояснює затримку бюрократичними процедурами, повідомляє національний мовник LRT.

Керівник компанії-виробника дронів RSI Europe Томас Мілашаускас заявив, що його підприємство не отримувало жодної інформації, чи дійшли безпілотники в Україну.

Представники інших компаній також заявили, що не володіють інформацією про постачання безпілотників до України. Колишній міністр оборони Лаурінас Кащюнас вважає, що причина затримки полягає у бюрократії.

"Бюрократія така, що є склади, оборонне агентство має це формально передати армії, уряд має прийняти рішення передати це Україні, потім Україна має це транспортувати. Це означає, що ви повинні рухатися якомога швидше під час кожного кроку", – заявив він.

Голова комітету національної безпеки та оборони Ґедрімас Єглінскас у коментарі виданню зазначив, що затримка з передачею безпілотників Україні має стати приводом для перегляду всієї системи постачання.

У Міністерстві оборони Литви заявили, що дрони будуть доставлені найближчим часом. Там також наголосили, що бюрократичні процедури вже скорочено, а відповідна постанова уряду ухвалена.