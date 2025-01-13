Україна на цьому тижні отримає від Литви 4500 FPV-дронів

Про допомогу було оголошено ще восени 2024 року

ЗСУ з дроном (Ілюстративне фото: Генштаб)

Литва на цьому тижні передасть Україні 4500 дронів вартістю 5 млн євро. Про це повідомила міністерка оборони країни Довіле Шакаліїне.

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Вона також зазначила, що на останньому засіданні уряду Литви було затверджено новий прискорений порядок передання державного майна.

"Ці зміни суттєво скоротять час, необхідний для процедур, забезпечуючи швидке надходження допомоги в Україну", – підкреслила міністерка.

Скоріш за все йдеться про перші бойові FPV-дрони литовського виробництва. У жовтні 2024 року Міноборони повідомило, що армія Литви отримала першу партію цих дронів у кількості 2300 БпЛА.

Також близько 5000 литовських FPV-дронів запланували доставити до України, щоб"зміцнити власну армію та оборону України.

Дрони литовського виробництва, фото: Міноборони Литви