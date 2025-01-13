Україна на цьому тижні отримає від Литви 4500 FPV-дронів
ЗСУ з дроном (Ілюстративне фото: Генштаб)

Литва на цьому тижні передасть Україні 4500 дронів вартістю 5 млн євро. Про це повідомила міністерка оборони країни Довіле Шакаліїне.

Вона також зазначила, що на останньому засіданні уряду Литви було затверджено новий прискорений порядок передання державного майна.

"Ці зміни суттєво скоротять час, необхідний для процедур, забезпечуючи швидке надходження допомоги в Україну", – підкреслила міністерка.

Скоріш за все йдеться про перші бойові FPV-дрони литовського виробництва. У жовтні 2024 року Міноборони повідомило, що армія Литви отримала першу партію цих дронів у кількості 2300 БпЛА.

Також близько 5000 литовських FPV-дронів запланували доставити до України, щоб"зміцнити власну армію та оборону України.

Дрони литовського виробництва, фото: Міноборони Литви
Дрони литовського виробництва, фото: Міноборони Литви
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