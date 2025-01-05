В дронах, якими Росія атакувала Україну 5 січня, знайшли понад 8000 іноземних компонентів
В російських дронах, якими була атакована Україна в ніч проти 5 січня, знайшли 8755 компонентів іноземного виробництва. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.
Всього протягом тижня ворог атакував Україну більш як 630 ударними дронами, близько 740 керованими авіаційними бомбами (КАБ) і майже 50 ракетами різних типів.
"Це понад 50 000 підсанкційних компонентів з усього світу", – зазначив президент.
Він підкреслив, що санкційний тиск на шляхи постачання закордонних компонентів – недостатній.
"Росія продовжує отримувати потрібні їй компоненти й засоби виробництва майже з усього світу та використовувати їх у зброї, якою тероризує Україну. Ми маємо й надалі посилювати співпрацю з усіма партнерами щодо санкцій", – сказав Зеленський.
Він зазначив, що для оборони міст та захисту позицій на фронті Україні потрібні системи протиповітряної оборони, далекобійна зброя та інша підтримка воїнів.
- 4 січня повідомлялося, що Росія вже запускає більше імітаторів, ніж ударних дронів. У Повітряних силах розповіли деталі.
- Вночі 5 січня було чутно вибухи у Ростовській області, росіяни поскаржилися на атаку дронів по Таганрогу й аеродрому Міллерово.
- Того ж дня Росія атакувала Україну понад 100 БпЛА. Збити вдалося 61 з них, ще 42 були локаційно втрачені.