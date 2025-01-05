В дронах, якими Росія атакувала Україну 5 січня, знайшли понад 8000 іноземних компонентів

Президент зазначив, що тиск на шляхи постачання закордонних компонентів недостатній

Володимир Зеленський (Фото: t.me/V_Zelenskiy_official)

В російських дронах, якими була атакована Україна в ніч проти 5 січня, знайшли 8755 компонентів іноземного виробництва. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

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Всього протягом тижня ворог атакував Україну більш як 630 ударними дронами, близько 740 керованими авіаційними бомбами (КАБ) і майже 50 ракетами різних типів.

"Це понад 50 000 підсанкційних компонентів з усього світу", – зазначив президент.

Він підкреслив, що санкційний тиск на шляхи постачання закордонних компонентів – недостатній.

"Росія продовжує отримувати потрібні їй компоненти й засоби виробництва майже з усього світу та використовувати їх у зброї, якою тероризує Україну. Ми маємо й надалі посилювати співпрацю з усіма партнерами щодо санкцій", – сказав Зеленський.

Він зазначив, що для оборони міст та захисту позицій на фронті Україні потрібні системи протиповітряної оборони, далекобійна зброя та інша підтримка воїнів.