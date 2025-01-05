В дронах, которыми Россия атаковала Украину 5 января, нашли более 8000 иностранных деталей
В российских дронах, которыми была атакована Украина в ночь на 5 января, нашли 8755 компонентов иностранного производства. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.
Всего в течение недели враг атаковал Украину более 630 ударными дронами, около 740 управляемыми авиационными бомбами (КАБ) и почти 50 ракетами разных типов.
"Это более 50 000 подсанкционных компонентов со всего мира", – отметил президент.
Он подчеркнул, что санкционное давление на пути поставки зарубежных компонентов – недостаточное.
"Россия продолжает получать нужные ей компоненты и средства производства почти со всего мира и использовать их в оружии, которым терроризирует Украину. Мы и дальше усиливать сотрудничество со всеми партнерами по санкциям", – сказал Зеленский.
Он отметил, что для обороны городов и защиты позиций на фронте Украины требуются системы противовоздушной обороны, дальнобойное оружие и другая поддержка воинов.
- 4 января сообщалось, что Россия уже запускает больше имитаторов , чем ударных дронов. В Воздушных силах поведали детали.
- Ночью 5 января были слышны взрывы в Ростовской области, россияне пожаловались на атаку дронов по Таганрогу и аэродрому Миллерово.
- В тот же день Россия атаковала Украину более 100 БПЛА. Сбить удалось 61 из них, еще 42 были локационно утеряны.