В Украине должны быть сотни тысяч европейских военных – глава МИД Литвы
Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис считает, что европейские страны должны направить в Украину сотни тысяч военных для будущего сдерживания РФ. Его цитирует Delfi.
"Мы знаем, какие цифры нужны для сдерживания России. Речь идет о сотнях тысяч солдат", – сказал Будрис.
Глава МИД Литвы считает достижением то, что европейские страны наконец-то открыто обсуждают возможность исправления миротворцев в Украине.
На вопрос, готова ли Литва присоединиться к этой инициативе, министр ответил положительно. Он напомнил, что этот вопрос поднимался еще на саммите во Франции в 2024 году, когда обсуждали новые формы поддержки Украины, в частности, возможную отправку военных.
"Литва тогда сказала, что мы не исключаем такого варианта, и сейчас мы его не исключаем. Однако нам нужно действовать и планировать, а потом говорить о конкретных вещах. Потому что поддержание мира и обеспечение мира в рамках того или иного мандата – это разные вещи", – заявил Будрис.
Министр иностранных дел Литвы считает, что после мирного соглашения между Украиной и Россией нужно принять решительные меры, чтобы предотвратить новую российскую агрессию. Одним из таких шагов может стать размещение европейских войск в Украине.
"Я не верю, что Россия будет соблюдать соглашение, потому что я не видел ни одного соглашения, связанного с установлением мира, которое оно выполнило", – подытожил он.
- 16 января 2025 года президент Зеленский заявил, что говорить о численности миротворцев в Украине еще рано. Подробности следует обсудить с США.
- 22 января Зеленский сказал, что в миротворческой миссии должны быть американцы, поскольку без них, по его словам, никто не рискнет.
- После прекращения огня понадобится не менее 200 000 миротворцев из Европы, считает Зеленский.