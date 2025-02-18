В Украине должны быть сотни тысяч европейских военных – глава МИД Литвы

Кястутис Будрис (Фото: ЕРА/TOMS KALNINS)

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис считает, что европейские страны должны направить в Украину сотни тысяч военных для будущего сдерживания РФ. Его цитирует Delfi.

"Мы знаем, какие цифры нужны для сдерживания России. Речь идет о сотнях тысяч солдат", – сказал Будрис.

Глава МИД Литвы считает достижением то, что европейские страны наконец-то открыто обсуждают возможность исправления миротворцев в Украине.

На вопрос, готова ли Литва присоединиться к этой инициативе, министр ответил положительно. Он напомнил, что этот вопрос поднимался еще на саммите во Франции в 2024 году, когда обсуждали новые формы поддержки Украины, в частности, возможную отправку военных.

"Литва тогда сказала, что мы не исключаем такого варианта, и сейчас мы его не исключаем. Однако нам нужно действовать и планировать, а потом говорить о конкретных вещах. Потому что поддержание мира и обеспечение мира в рамках того или иного мандата – это разные вещи", – заявил Будрис.

Министр иностранных дел Литвы считает, что после мирного соглашения между Украиной и Россией нужно принять решительные меры, чтобы предотвратить новую российскую агрессию. Одним из таких шагов может стать размещение европейских войск в Украине.

"Я не верю, что Россия будет соблюдать соглашение, потому что я не видел ни одного соглашения, связанного с установлением мира, которое оно выполнило", – подытожил он.