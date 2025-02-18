Шольц заявил, что его "немного раздражают" дискуссии о европейских войсках в Украине
Канцлер Германии Олаф Шольц на саммите в Париже признал, что его "немного раздражают" дискуссии по поводу отправки европейских войск в Украину в рамках потенциального мирного урегулирования. Его цитирует Welt.
Шольц считает, что разговоры об отправке миротворческого контингента в Украину преждевременны. Он признал, что его такие разговоры "немного раздражают".
"За спиной Украины говорят о несостоявшихся результатах мирных переговоров, на которые Украина не согласилась и не села за стол переговоров, о возможных вариантах результатов. Это крайне неуместно. Мы даже не знаем, каким будет результат", – высказался немецкий лидер.
Шольц напомнил, что Европа до сих пор находится "посреди жестокой войны, развязанной Россией, которая продвигается вперед без всяких раздумий". Он также подчеркнул, что Украина должна сохранять возможность двигаться к вступлению в ЕС, защищать свою демократию и суверенитет, а также поддерживать боеспособность своей армии.
"Эти вещи не подлежат обсуждению. И я думаю, что всем нам важно это четко осознать", – подытожил канцлер Германии.
- 16 января 2025 года президент Зеленский заявил, что говорить о численности миротворцев в Украине еще рано. Подробности следует обсудить с США.
- 22 января Зеленский сказал, что в миротворческой миссии должны быть американцы, поскольку без них, по его словам, никто не рискнет.
- После прекращения огня понадобится не менее 200 000 миротворцев из Европы, считает Зеленский.