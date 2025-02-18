Шольц заявив, що його "трохи дратують" дискусії про європейські війська в Україні
Канцлер Німеччини Олаф Шольц на саміті у Парижі визнав, що його "трохи дратують" дискусії щодо відправлення європейських військ в Україну в межах потенційного мирного врегулювання. Його цитує Welt.
Шольц вважає, що розмови про відправлення миротворчого контингенту в Україну є передчасними. Він визнав, що його такі розмови "трохи дратують".
"За спиною України говорять про результати мирних переговорів, які не відбулися, на які Україна не погодилася і не сіла за стіл переговорів, про можливі варіанти результатів. Це вкрай недоречно. Ми навіть не знаємо, яким буде результат", – висловився німецький лідер.
Шольц нагадав, що Європа досі перебуває "посеред жорстокої війни, розв'язаної Росією, яка просувається вперед без жодних роздумів". Він також наголосив, що Україна повинна зберігати можливість рухатися до вступу в ЄС, захищати свою демократію та суверенітет, а також підтримувати боєздатність своєї армії.
"Ці речі не підлягають обговоренню. І я думаю, що для всіх нас важливо це чітко усвідомити", – підсумував канцлер Німеччини.
- 16 січня 2025 року президент Зеленський заявив, що говорити про чисельність миротворців в Україні ще зарано. Деталі слід обговорити зі США.
- 22 січня Зеленський сказав, що у миротворчій місії мають бути американці, оскільки без них, за його словами, ніхто не ризикне.
- Після припинення вогню знадобиться щонайменше 200 000 миротворців з Європи, вважає Зеленський.