В Україні мають бути сотні тисяч європейських військових – глава МЗС Литви

Кястутіс Будріс (Фото: ЕРА/TOMS KALNINS)

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс вважає, що європейські країни мали б направити в Україну сотні тисяч військових для майбутнього стримування РФ. Його цитує Delfi.

"Ми знаємо, які цифри потрібні для стримування Росії. Йдеться про сотні тисяч солдатів", – сказав Будріс.

Глава МЗС Литви вважає досягненням те, що європейські країни нарешті відкрито обговорюють можливість виправлення миротворців в Україну.

На запитання, чи готова Литва приєднатися до цієї ініціативи, міністр відповів позитивно. Він нагадав, що це питання порушували ще на саміті у Франції 2024 року, коли обговорювали нові форми підтримки України, зокрема можливу відправлення військових.

"Литва тоді сказала, що ми не виключаємо такого варіанту, і зараз ми його не виключаємо. Однак нам потрібно діяти та планувати, а потім говорити про конкретні речі. Тому що підтримання миру і забезпечення миру в рамках того чи іншого мандата – це різні речі", – заявив Будріс.

Міністр закордонних справ Литви вважає, що після мирної угоди між Україною та Росією потрібно ухвалити рішучі заходи, щоб запобігти новій російській агресії. Одним із таких кроків може стати розміщення європейських військ в Україні.

"Я не вірю, що Росія буде дотримуватися угоди, тому що я не бачив жодної угоди, пов’язаної з установленням миру, яку вона виконала", – підсумував він.