Литва надала новий пакет військової допомоги Україні на 80 млн євро

До України прибула нова партія вантажівок, тепловізійних прицілів та іншої підтримки для армії

Прапори України та Литви (Ілюстративне фото: EPA)

Литва надала Україні новий пакет військової допомоги на 80 млн євро, повідомило Міністерство оборони країни.

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За його даними, до України прибула нова партія вантажівок, тепловізійних прицілів та іншої підтримки для армії.

Про новий пакет на 80 млн євро оголосили під час минулого засідання контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн".

Нова допомога відповідає "найнагальнішим потребам" України та становить майже половину зобов'язань Литви з підтримки Києва у 2025 році, зауважило оборонне відомство. З урахуванням допомоги, виділеної на цей рік, військова підтримка Литви для України сягне 1 млрд євро.

Фото: Міноборони Литви

У 2025 році Литва планує надавати допомогу за такими основними напрямами: нагальні потреби (протиповітряна оборона, боєприпаси, безпілотники, антидронові засоби), розвиток власної оборонної індустрії, а також підтримка української "оборонки" через фінансування виготовлення зброї в Україні.

Також Литва зробить внесок через Коаліцію протимінної діяльності, яку вона очолює разом з Ісландією, а також до інших коаліцій, до яких входить. Окрім цього, військова підтримка здійснюватиметься через міжнародні фонди та колективні ініціативи й триватиме навчання українських військових та реабілітація поранених.

З початку повномасштабного вторгнення Литва надала Україні військову допомогу на понад 769 млн євро, а загальна підтримка перевищила 1,5 млрд євро.