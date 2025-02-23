Естонія передає Україні допомогу та обіцяє посилити її на 100 млн євро

Прем'єр Естонії підкреслив, Україна завжди може розраховувати на підтримку країни

Крістен Міхал (Фото: x.com/KristenMichalPM)

Естонія передала Україні допомогу і пообіцяла посилити за першої можливості на 100 млн євро. Про це повідомив прем'єр-міністр країни Крістен Міхал.

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Він зазначив, що Естонія надає нову допомогу задля посилення позицій України та тиску на Росію. Країна надсилає 10 000 артилерійських боєприпасів і 750 000 продуктових наборів.

Міхал зазначив, що за першої нагоди список допомоги буде доповнений продукцією оборонної промисловості Естонії на суму понад 100 млн євро.

"Україні вирішувати своє майбутнє. Ви завжди можете розраховувати на підтримку Естонії", – підкреслив прем'єр.

19 лютого Литва надала новий пакет військової допомоги Україні на 80 млн євро.

22 лютого Spiegel повідомляв, що Франція та Італія гальмують виділення військової допомоги Україні на 20 млрд євро.