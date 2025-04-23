Эстония создаст военную базу недалеко от границы с Россией – начальник Генштаба страны
Силы обороны Эстонии планируют создать военную базу в приграничном с Россией городе Нарва, где разместят более 200 солдат. Об этом заявил начальник Генерального штаба Сил обороны страны генерал-майор Вахур Карус, передает ERR.
"Таким образом, мы дадим жителям города четкий сигнал о присутствии эстонского государства. Нарвитяне смогут привыкнуть к тому, что военные — часть их повседневной городской жизни, и в определенном смысле этот шаг станет демонстрацией того, что Нарва является неотъемлемой частью Эстонии", – сказал он.
Карус добавил, что Эстония планирует создать базу, где будут дислоцироваться разные подразделения на ротационной основе: "Они будут нести боевое дежурство, а затем будут возвращаться, например, в Йихве или Тапа, для продолжения обычной подготовки".
На базе будут служить как действующие военные, так и призывники и резервисты.
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