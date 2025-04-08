В Эстонии хотят наделить армию правом топить подозрительные торговые судна

Законопроект направлен на то, чтобы дать право военным предотвращать участившиеся случаи обрыва кабелей

Эстонский патрульный корабль (Фото: wikipedia.org)

Эстонский парламент (Рийгикогу) намерен наделить Силы обороны и Военно-морские силы правом применять военную силу к торговым судам, подозреваемым в намерении повредить подводные кабели и другие инфраструктурные объекты. Соответствующий законопроект рассмотрят в первом чтении в среду, 9 апреля, передает ERR.

"В крайнем случае военные будут иметь право потопить подозрительное судно, не подчиняющееся их приказам", – пишет ERR.

Законопроектом предлагает внести изменения в два закона – о Силах обороны и об экономической зоне.

Цель – дать право военным предотвращать такие участившиеся в последнее время инциденты, как сознательный обрыв иностранными торговыми судами морских кабелей и повреждение иных объектов инфраструктуры.

Председатель комиссии по обороне Калев Стойческу отметил, что в случае принятия закона потопление судна – это самая чрезвычайная мера, которая будет применяться лишь "в очень экстремальных условиях, когда надо спасать многих людей, чтобы предотвратить катастрофу".

"Если мы применяем в международных водах в отношении кого-либо вооруженные силы, нарушая тем самым свободу мореплавания, то все должно быть досконально продумано. Если Военно-морские силы и Силы обороны будут этот закон применять, то у них должны быть как дипломатическое обоснование, так и соответствующие средства, то есть суда, вооружение, а также законодательное и дипломатическое обеспечение", – прокомментировал бывший командующий ВМС Юри Саска.

При этом Стойческу утверждает, что перед потоплением угрожающего судна его экипаж якобы будет эвакуирован.

Саска ответил, что в случае эвакуации экипажа судно уже бы все равно не представляло угрозы.