В Эстонии хотят наделить армию правом топить подозрительные торговые судна
Эстонский парламент (Рийгикогу) намерен наделить Силы обороны и Военно-морские силы правом применять военную силу к торговым судам, подозреваемым в намерении повредить подводные кабели и другие инфраструктурные объекты. Соответствующий законопроект рассмотрят в первом чтении в среду, 9 апреля, передает ERR.
"В крайнем случае военные будут иметь право потопить подозрительное судно, не подчиняющееся их приказам", – пишет ERR.
Законопроектом предлагает внести изменения в два закона – о Силах обороны и об экономической зоне.
Цель – дать право военным предотвращать такие участившиеся в последнее время инциденты, как сознательный обрыв иностранными торговыми судами морских кабелей и повреждение иных объектов инфраструктуры.
Председатель комиссии по обороне Калев Стойческу отметил, что в случае принятия закона потопление судна – это самая чрезвычайная мера, которая будет применяться лишь "в очень экстремальных условиях, когда надо спасать многих людей, чтобы предотвратить катастрофу".
"Если мы применяем в международных водах в отношении кого-либо вооруженные силы, нарушая тем самым свободу мореплавания, то все должно быть досконально продумано. Если Военно-морские силы и Силы обороны будут этот закон применять, то у них должны быть как дипломатическое обоснование, так и соответствующие средства, то есть суда, вооружение, а также законодательное и дипломатическое обеспечение", – прокомментировал бывший командующий ВМС Юри Саска.
При этом Стойческу утверждает, что перед потоплением угрожающего судна его экипаж якобы будет эвакуирован.
Саска ответил, что в случае эвакуации экипажа судно уже бы все равно не представляло угрозы.
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