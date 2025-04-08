В Естонії хочуть наділити армію правом топити підозрілі торгові судна

Законопроєкт спрямований на те, щоб дати право військовим запобігати випадкам обриву кабелів, що почастішали

Естонський патрульный корабель (Фото: wikipedia.org)

Естонський парламент (Рійгікогу) має намір наділити Сили оборони та Військово-морські сили правом застосовувати військову силу до торгових судів, які підозрюються в намірі пошкодити підводні кабелі та інші інфраструктурні об'єкти. Відповідний законопроєкт розглядатиметься у першому читанні у середу, 9 квітня, передає ERR.

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"У крайньому разі військові матимуть право потопити підозріле судно, яке не підкоряється їхнім наказам", – пише ERR.

Законопроєктом пропонується внести зміни до двох законів – про Сили оборони та про економічну зону.

Мета – дати право військовим запобігати таким інцидентам, що почастішали останнім часом, як свідомий обрив іноземними торговими судами морських кабелів та пошкодження інших об'єктів інфраструктури.

Голова комісії з оборони Калєв Стойческу зазначив, що у разі ухвалення закону потоплення судна – це надзвичайний захід, який застосовуватиметься лише "в дуже екстремальних умовах, коли треба рятувати багатьох людей, щоб запобігти катастрофі".

"Якщо ми застосовуємо в міжнародних водах щодо будь-кого збройні сили, порушуючи тим самим свободу мореплавства, то все має бути досконало продумано. Якщо Військово-морські сили та Сили оборони застосовуватимуть цей закон, то у них повинні бути як дипломатичне обґрунтування, так і відповідні засоби, тобто судна, озброєння, а також законодавче та дипломатичне забезпечення", – прокоментував колишній командувач ВМС Юрі Саска..

Водночас Стойческу стверджує, що перед потопленням загрозливого судна його екіпаж нібито буде евакуйовано.

Саска відповів, що у разі евакуації екіпажу судно вже все одно не становило б загрози.