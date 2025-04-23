Естонія створить військову базу неподалік кордону з Росією – начальник Генштабу країни

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Сили оборони Естонії планують створити військову базу в прикордонному з Росією місті Нарва, де розмістять понад 200 солдатів. Про це заявив начальник Генерального штабу Сил оборони країни генерал-майор Вахур Карус, передає ERR.

"Таким чином, ми дамо жителям міста чіткий сигнал про присутність естонської держави. Нарвітяни зможуть звикнути до того, що військові — частина їхнього повсякденного міського життя, і в певному сенсі цей крок стане демонстрацією того, що Нарва є невіддільною частиною Естонії", – сказав він.

Карус додав, що Естонія планує створити базу, де дислокуватимуться різні підрозділи на ротаційній основі: "Вони нестимуть бойове чергування, а потім повертатимуться, наприклад, у Йихві або Тапа, для продовження звичайної підготовки".

На базі служитимуть як чинні військові, так і призовники та резервісти.