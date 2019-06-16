Эстония заявила о необходимости продления санкций против РФ

Фото: depositphotos.com

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу выступил за продление экономических санкций против России. Об этом сообщает Европейская правда.

На встрече глав МИД стран ЕС в Люксембурге завтра, 17 июня, Рейнсалу намерен подчеркнуть как необходимость тесного евроатлантического сотрудничества для безопасности Европы, так и солидарность в политике в отношении России.

"После оккупации Крыма Европейский союз был одним из важнейших сторонников поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины. Санкции по-прежнему являются одним из наиболее эффективных средств реагирования на грубое нарушение международного права, и мы должны придерживаться единой линии продолжать их до тех пор, пока Россия не предпримет конкретные шаги по выполнению минских договоренностей и деэскалации,- подчеркнул Рейнсалу, передает ERR.ee.

По словам главы МИД Эстонии, в этом контексте "Эстония обращает большое внимание на трансатлантический единство и повышения эффективности сотрудничества НАТО и ЕС".

Рейнсалу уточнил, что для Эстонии важно, чтобы единая внешняя политика ЕС формировалась в равной степени всеми союзными государствами.

13 июня 2019 года сообщалось, что Европейский Союз планирует ввести новые санкции против страны-агрессора России за незаконную выдачу российских паспортов во временно оккупированном Донбассе.