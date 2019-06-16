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16.06.2019, 18:20

Эстония заявила о необходимости продления санкций против РФ

Эстония заявила о необходимости продления санкций против РФ - Фото
Фото: depositphotos.com

По словам главы МИД Эстонии, санкции по-прежнему являются одним из наиболее эффективных средств реагирования на грубое нарушение международного права

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу выступил за продление экономических санкций против России. Об этом сообщает Европейская правда.

На встрече глав МИД стран ЕС в Люксембурге завтра, 17 июня, Рейнсалу намерен подчеркнуть как необходимость тесного евроатлантического сотрудничества для безопасности Европы, так и солидарность в политике в отношении России.

"После оккупации Крыма Европейский союз был одним из важнейших сторонников поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины. Санкции по-прежнему являются одним из наиболее эффективных средств реагирования на грубое нарушение международного права, и мы должны придерживаться единой линии продолжать их до тех пор, пока Россия не предпримет конкретные шаги по выполнению минских договоренностей и деэскалации,- подчеркнул Рейнсалу, передает ERR.ee.

По словам главы МИД Эстонии, в этом контексте "Эстония обращает большое внимание на трансатлантический единство и повышения эффективности сотрудничества НАТО и ЕС". 

Рейнсалу уточнил, что для Эстонии важно, чтобы единая внешняя политика ЕС формировалась в равной степени всеми союзными государствами.

13 июня 2019 года сообщалось, что Европейский Союз планирует ввести новые санкции против страны-агрессора России за незаконную выдачу российских паспортов во временно оккупированном Донбассе.

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Теги: Россия, санкции, минские соглашения, эстония
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