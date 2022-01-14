"Это активизация киберфронта". В Минцифры назвали цель хакеров, атаковавших госсайты

Целью хакеров, которые в ночь с 13 на 14 января атаковали сайты государственных органов Украины, было получение прав компании-администратора этих сайтов. Об этом сообщил в Facebook министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

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"Это явная активизация киберфронта, и наша команда частично перекинет силы с развития государственных услуг в помощь ответственным органам в направлении построения системы кибербезопасности", – заявил министр.

Федоров написал, что кибератаке подверглись 70 сайтов государственных органов, 10 из которых поддались вторжению, но их контент не был изменен, утечки персональных данных также не было и не могло быть, посокльку это не реестры.

По словам министра, большинство сайтов уже восстановлены и уже работают стабильно.

"По требованию СБУ и Госспецсвязи, портал Дия был отключен, чтобы локализировать радиус удара. Приложение Дия работало и работает стабильно", – подчеркнул Федоров.

Министр утверждает, что хакеры стремились получить доступ к админправам компании, которая администрирует атакуемые сайты.

В ночь с 13 на 14 января неизвестные хакеры атаковали сайты украинских министерств, правительственный портал, портал судебной власти, судебные реестры и сайт Дия. Часть сайтов отключили для "недопущения расширения атаки", после полудня 14 января они все еще не работали. Кибератака охватила около 70 сайтов центральных и региональных органов власти и стала мощнейшей за последние четыре года.

Спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко намекнул, что атака могла быть делом рук российских хакеров.

Центр стратегических коммуникаций при Министерстве культуры предположил, что за хакерской атакой стоит Россия.

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Наталия Медведева

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