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"Это активизация киберфронта". В Минцифры назвали цель хакеров, атаковавших госсайты

Цей матеріал також доступний українською
14.01.2022, 22:35
Михаил Федоров (Фото: пресс-служба Офиса президента)

Целью хакеров, которые в ночь с 13 на 14 января атаковали сайты государственных органов Украины, было получение прав компании-администратора этих сайтов. Об этом сообщил в Facebook министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

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"Это явная активизация киберфронта, и наша команда частично перекинет силы с развития государственных услуг в помощь ответственным органам в направлении построения системы кибербезопасности", – заявил министр.

Федоров написал, что кибератаке подверглись 70 сайтов государственных органов, 10 из которых поддались вторжению, но их контент не был изменен, утечки персональных данных также не было и не могло быть, посокльку это не реестры.

По словам министра, большинство сайтов уже восстановлены и уже работают стабильно. 

"По требованию СБУ и Госспецсвязи, портал Дия был отключен, чтобы локализировать радиус удара. Приложение Дия работало и работает стабильно", – подчеркнул Федоров.

Министр утверждает, что хакеры стремились получить доступ к админправам компании, которая администрирует атакуемые сайты.

"Это активизация киберфронта". В Минцифры назвали цель хакеров, атаковавших госсайты
  • В ночь с 13 на 14 января неизвестные хакеры атаковали сайты украинских министерств, правительственный портал, портал судебной власти, судебные реестры и сайт Дия. Часть сайтов отключили для "недопущения расширения атаки", после полудня 14 января они все еще не работали. Кибератака охватила около 70 сайтов центральных и региональных органов власти и стала мощнейшей за последние четыре года.
  • Спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко намекнул, что атака могла быть делом рук российских хакеров.
  • Центр стратегических коммуникаций при Министерстве культуры предположил, что за хакерской атакой стоит Россия.

Читайте также: СБУ выяснила, как взломали сайты украинских госорганов

Наталия Медведева
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хакер кибератака Михаил Федоров
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