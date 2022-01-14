"Это активизация киберфронта". В Минцифры назвали цель хакеров, атаковавших госсайты
Целью хакеров, которые в ночь с 13 на 14 января атаковали сайты государственных органов Украины, было получение прав компании-администратора этих сайтов. Об этом сообщил в Facebook министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
"Это явная активизация киберфронта, и наша команда частично перекинет силы с развития государственных услуг в помощь ответственным органам в направлении построения системы кибербезопасности", – заявил министр.
Федоров написал, что кибератаке подверглись 70 сайтов государственных органов, 10 из которых поддались вторжению, но их контент не был изменен, утечки персональных данных также не было и не могло быть, посокльку это не реестры.
По словам министра, большинство сайтов уже восстановлены и уже работают стабильно.
"По требованию СБУ и Госспецсвязи, портал Дия был отключен, чтобы локализировать радиус удара. Приложение Дия работало и работает стабильно", – подчеркнул Федоров.
Министр утверждает, что хакеры стремились получить доступ к админправам компании, которая администрирует атакуемые сайты.
- В ночь с 13 на 14 января неизвестные хакеры атаковали сайты украинских министерств, правительственный портал, портал судебной власти, судебные реестры и сайт Дия. Часть сайтов отключили для "недопущения расширения атаки", после полудня 14 января они все еще не работали. Кибератака охватила около 70 сайтов центральных и региональных органов власти и стала мощнейшей за последние четыре года.
- Спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко намекнул, что атака могла быть делом рук российских хакеров.
- Центр стратегических коммуникаций при Министерстве культуры предположил, что за хакерской атакой стоит Россия.
Читайте также: СБУ выяснила, как взломали сайты украинских госорганов
Комментарии