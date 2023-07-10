"Это нервирует, но...". Бундесвер: РФ может изучать технологии захваченной техники Запада

Бригадный генерал бундесвера Бьорн Шульц не исключает, что россияне могут захватить уничтоженную или поврежденную в Украине западную военную технику, в том числе танки Leopard 2, и исследовать установленные в них передовые технологии.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Война полон рисков, и часть из них состоит в том, что танки, если они уничтожены, должны быть покинуты экипажем", – сказал он, добавив, что в таком случае российские войска могут захватить оставленную на поле боя западную технику и "изучить ее" технологии".

Он добавил, что его это раздражает, однако "нет причин сильно нервничать" по этому поводу, поскольку "шпионаж (на войне в частности. – Ред.) является привычным явлением".

7 июля 2023 года Германия одобрила новый пакет военной помощи Украине. Читайте, что вошло.

9 июля Бундестаг одобрил закупку боеприпасов для украинских танков Leopard 2 и САУ Panzerhaubitze 2000 года.

Читайте также: Глава Мюнхенской конференции: Украина должна получить все нужное оружие, иначе перестанет существовать

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.