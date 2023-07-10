"Це дратує, але..." Генерал Бундесверу: РФ може вивчати технології із захопленої західної техніки

Бригадний генерал бундесверу Бьорн Шульц не виключає, що росіяни можуть захопити знищену або пошкоджену в Україні західну військову техніку, зокрема танки Leopard 2, та дослідити встановлені в них передові технології.

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"Війна сповнена ризиків, і частина з них полягає в тому, що танки, якщо вони знищені, мають бути покинуті екіпажем", – сказав він, додавши, що у такому разі російські війська можуть захопити залишену на полі бою західну техніку та "вивчити її технології".

Він додав, що його це дратує, проте "немає причин сильно нервувати" з цього приводу, оскільки "шпигунство (на війні зокрема. – Ред.) є звичним явищем".

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9 липня Бундестаг схвалив закупівлю боєприпасів для українських танків Leopard 2 та САУ Panzerhaubitze 2000.

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