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Гендиректор производителя самолетов "Су" в РФ "уволился", но потом заявил, что это фейк

Цей матеріал також доступний українською
02.04.2022, 12:22
Гендиректор производителя самолетов
Юрий Слюсарь (фото - ОАК)

Гендиректор российского ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация", управляющей организации АО "АХК Сухой", уволился с должности якобы из-за того, что их боевые самолеты бомбят города Украины. Заявление Юрия Слюсаря было размещено на сайте компании "Сухой".

Позже он через росСМИ заявил, что сообщение от его имени – фейк.

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"Я приходил на должность руководителя с желанием укрепить российскую авиационную отрасль, но даже не представлял себе, что самолеты, выпускаемые компанией, которую я возглавляю, будут бомбить мирные районы Харькова", – говорится в сообщении.

Оно появилось лишь на 38-й день войны, когда в Украине уже разрушено около 7000 домов. Против Слюсаря введены британские санкции.

За это время силы обороны Украины сбили не менее 143 самолетов российских оккупантов, многие из которых – именно "сушки".

Якобы топ-чиновник российской оборонки пишет, что полномасштабная война России против Украины "стала для меня чертой, которую я не могу перейти в должности гендиректора".

Далее речь идет, что "не могу и не желаю стоять у руля компании, которая сегодня создает оружие для убийства мирных граждан. <...> Также, я не разделяю решений, которые сейчас исходят из кабинетов руководителей РФ".

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"Слюсарь" отметил, что "на фоне критических санкций со стороны Запада в отношении многих компаний России, в том числе и АО "Сухой", мы не сможем вести деятельность на прежних мощностях, а также содержать существующее количество сотрудников".

Именно это, говорится в сообщении, стало для него ключевым моментом – "принятия решений об увольнении сотрудников и конструкторов, это финал истории "Сухого".

"Я не могу смотреть, как уничтожают цвет российского авиапрома в результате недальновидных решений правительства нашей Родины. Прошу считать это заявление моей официальной позицией по уходу с поста гендиректора ПАО "ОАК", – резюмировали на сайте.

Вскоре после появления этого сообщения сайт "Сухого" был отключен. 

Гендиректор производителя самолетов "Су" в РФ "уволился", но потом заявил, что это фейк

ОБНОВЛЕНО в 13:20. Слюсарь появился с комментарием на пропагандистском ресурсе оккупантов ТАСС, заявил, что сообщение от его имени – "фейк", и что он "поддерживает президента" страны-оккупанта в войне против Украины.

"Хакерская атака на сайт "Сухого". Пример информационной войны против России и нашего авиастроения. Мы поддерживаем президента. На жалкие уколы ответим еще более ударным трудом. Наша задача – дать стране крылья. Весь 100-тысячный коллектив корпорации продолжает работу, выполнение заданий гособоронзаказа и поставки самолетов в Минобороны России для обеспечения безопасности нашей страны", – пишет якобы со слов Слюсаря ресурс.

Евгений Пилипенко
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увольнение Харьков бомбардировка оак Сухой Юрий Слюсарь
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