Это игра с огнем, ядерный инцидент не нужен даже россиянам - Гросси о ситуации на ЗАЭС
Ядерный инцидент на Запорожской АЭС "не нужен даже россиянам", но оккупанты все равно "играют с огнем". Об этом сказал в интервью итальянской телекомпании RAI глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, сообщает Reuters.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
"Они играют с огнем. Ядерный инцидент не нужен никому, даже россиянам", – сказал Гросси, комментируя ситуацию с безопасностью на Запорожской АЭС.
Глава МАГАТЭ сообщил, что переговоры о создании зоны безопасности вокруг ЗАЭС идут с большим трудом, поскольку в них "вовлечены военные".
"Я не думаю, что соглашение невозможно, но переговоры идут нелегко", – сказал он.
Гросси также сообщил, что на следующей неделе намерен снова встретиться в Украине с президентом Владимиром Зеленским, и надеется затем еще раз поехать в Москву.
Переговоры по созданию зоны ядерной безопасности вокруг ЗАЭС начались еще 26 сентября 2022 года в рамках 66-й ежегодной сессии МАГАТЭ.
28 октября Гросси уже говорил, что он "крайне разочарован" темпами согласования зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС.
- 10 января сообщалось, что МАГАТЭ приняло предложение Украины развернуть международные наблюдательные миссии на всех АЭС страны, включая Чернобыльскую, и что эти миссии приступят к работе в ближайшее время.
Читайте также: Это поражение будет хуже, чем потеря Херсона. Когда Украина освободит ЗАЭС
Комментарии