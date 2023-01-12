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Это игра с огнем, ядерный инцидент не нужен даже россиянам - Гросси о ситуации на ЗАЭС

Цей матеріал також доступний українською
12.01.2023, 18:06
Это игра с огнем, ядерный инцидент не нужен даже россиянам - Гросси о ситуации на ЗАЭС - Фото
Рафаэль Гросси (Фото - пресс-служба Офиса президента)

Ядерный инцидент на Запорожской АЭС "не нужен даже россиянам", но оккупанты все равно "играют с огнем". Об этом сказал в интервью итальянской телекомпании RAI глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, сообщает Reuters.

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"Они играют с огнем. Ядерный инцидент не нужен никому, даже россиянам", – сказал Гросси, комментируя ситуацию с безопасностью на Запорожской АЭС.

Глава МАГАТЭ сообщил, что переговоры о создании зоны безопасности вокруг ЗАЭС идут с большим трудом, поскольку в них "вовлечены военные". 

"Я не думаю, что соглашение невозможно, но переговоры идут нелегко", – сказал он.

Гросси также сообщил, что на следующей неделе намерен снова встретиться в Украине с президентом Владимиром Зеленским, и надеется затем еще раз поехать в Москву.

Переговоры по созданию зоны ядерной безопасности вокруг ЗАЭС начались еще 26 сентября 2022 года в рамках 66-й ежегодной сессии МАГАТЭ. 

28 октября Гросси уже говорил, что он "крайне разочарован" темпами согласования зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС.

Читайте также: Это поражение будет хуже, чем потеря Херсона. Когда Украина освободит ЗАЭС

Сергій Бережний
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МАГАТЭ заэс Рафаэль Гросси Запорожская АЭС ядерная безопасность зона безопасности
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