Ядерный инцидент на Запорожской АЭС "не нужен даже россиянам", но оккупанты все равно "играют с огнем". Об этом сказал в интервью итальянской телекомпании RAI глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, сообщает Reuters.

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"Они играют с огнем. Ядерный инцидент не нужен никому, даже россиянам", – сказал Гросси, комментируя ситуацию с безопасностью на Запорожской АЭС.

Глава МАГАТЭ сообщил, что переговоры о создании зоны безопасности вокруг ЗАЭС идут с большим трудом, поскольку в них "вовлечены военные".

"Я не думаю, что соглашение невозможно, но переговоры идут нелегко", – сказал он.

Гросси также сообщил, что на следующей неделе намерен снова встретиться в Украине с президентом Владимиром Зеленским, и надеется затем еще раз поехать в Москву.

Переговоры по созданию зоны ядерной безопасности вокруг ЗАЭС начались еще 26 сентября 2022 года в рамках 66-й ежегодной сессии МАГАТЭ.

28 октября Гросси уже говорил, что он "крайне разочарован" темпами согласования зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС.

10 января сообщалось, что МАГАТЭ приняло предложение Украины развернуть международные наблюдательные миссии на всех АЭС страны, включая Чернобыльскую, и что эти миссии приступят к работе в ближайшее время.

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Сергій Бережний

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