Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
13.05.2019, 15:36

"Это игры. И правил игроки не понимают". Климкин о кейсе Джулиани

"Это игры. И правил игроки не понимают". Климкин о кейсе Джулиани - Фото
Фото: Юрий Смирнов / LIGA.net

По словам главы МИД, остается угроза для Украины стать заложницей будущих выборов президента США

Реклама
Реклама

Министр иностранных дел Павел Климкин считает, что Украина не стала заложницей будущих президентских выборов в США, что могло произойти частично из-за скандальной истории с отменой визита в Киев адвоката Дональда Трампа Рудольфа Джулиани. Об этом глава МИД сообщил журналистам, передает из Брюсселя корреспондент LIGA.net.

"Всегда есть люди, которые хотят играть в какие-то игры, не понимая ни правил этих игр, ни участников этих игр. Это печально", - заявил министр.

По словам Климкина, угроза для Украины стать заложницей будущих выборов президента США все-таки остается.

Реклама

"Если это случится, это может быть худшее, что может произойти для наших отношений", - резюмировал он.

Читайте также: "Луценко сдал Украину как стеклотару". Блиц-интервью с Лещенко

Бывший мэр Нью-Йорка и личный адвокат президента США Трампа Джулиани отменил запланированный визит в Киев, где должен был встретиться с избранным президентом Владимиром Зеленским. По его словам, он получил данные, что в окружении Зеленского "есть враги Трампа". Позднее выяснилось, что речь идет о нардепе Сергее Лещенко. Тот заявил, что возникло недоразумение "из-за манипуляций" генпрокурора Юрия Луценко.

В 2016 году Лещенко передал детективам НАБУ "черную бухгалтерию" Партии регионов, в которой был замешан экс-глава предвыборного штаба Трампа Пол Манафорт.

Читайте также: Кулеба обеспокоен заявлением Джулиани об окружении Зеленского

Отправить:
Распечатать:
Теги: Рудольф Джулиани, дональд трамп, павел климкин, сергей лещенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 