"Это игры. И правил игроки не понимают". Климкин о кейсе Джулиани

Фото: Юрий Смирнов / LIGA.net

Министр иностранных дел Павел Климкин считает, что Украина не стала заложницей будущих президентских выборов в США, что могло произойти частично из-за скандальной истории с отменой визита в Киев адвоката Дональда Трампа Рудольфа Джулиани. Об этом глава МИД сообщил журналистам, передает из Брюсселя корреспондент LIGA.net.

"Всегда есть люди, которые хотят играть в какие-то игры, не понимая ни правил этих игр, ни участников этих игр. Это печально", - заявил министр.



По словам Климкина, угроза для Украины стать заложницей будущих выборов президента США все-таки остается.

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"Если это случится, это может быть худшее, что может произойти для наших отношений", - резюмировал он.

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Бывший мэр Нью-Йорка и личный адвокат президента США Трампа Джулиани отменил запланированный визит в Киев, где должен был встретиться с избранным президентом Владимиром Зеленским. По его словам, он получил данные, что в окружении Зеленского "есть враги Трампа". Позднее выяснилось, что речь идет о нардепе Сергее Лещенко. Тот заявил, что возникло недоразумение "из-за манипуляций" генпрокурора Юрия Луценко.

В 2016 году Лещенко передал детективам НАБУ "черную бухгалтерию" Партии регионов, в которой был замешан экс-глава предвыборного штаба Трампа Пол Манафорт.

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