"Это линия фронта". Кинбурнскую косу не контролирует ни одна из сторон – спикер ВСУ

На Кинбурнской косе Николаевской области продолжаются активные боевые действия. По состоянию на 8 января контроля над этой территорией и островом нет ни у одной из сторон, сказала в эфире телемарафона спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

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"Ситуация сложная. Погода не способствует легкому завершению и кратковременности этой операции. На Кинбурнской косе продолжается присутствие врага, продолжаются атаки на противоположный берег. То же самое с островами: продолжается боевая работа, и контроля абсолютного не имеет ни одна из сторон. Это и есть линия разграничения, линия фронта – там, где идут бои", – сказала Гуменюк.

В общем, по ее словам, особых изменений на южном фронте нет. Силы обороны работают над уничтожением мощности российских войск в тыловых районах оккупантов.

Освобождение Кинбурнской косы, за которую ВСУ в условиях информационной тишины ведут бои, позволит Украине контролировать выходы в ряд портов, увеличить военно-морскую активность и потенциально провести переправу на левый берег Днепра.

Кинбурнская коса расположена в 4 км через пролив от Очакова, позволяет контролировать вход в Днепр, Южный Буг, порты Николаева и Херсона.

Оккупанты также использовали косу для ракетных и артиллерийских ударов по Очакову, южной части Николаевской области и подконтрольных Украине районов у Черного моря.

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Андрій Водяний

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