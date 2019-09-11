"Это мелко". Герасимов отреагировал на указ Зеленского о нем

Сопредседатель фракции Европейская солидарность Артур Герасимов прокомментировал решение президента Владимира Зеленского лишить нардепа дипломатического ранга. Об этом он сообщил журналистам в кулуарах парламента, передает корреспондент LIGA.net.
"Как по мне, это мелко. И возникает один вопрос: не связано ли это с моими критическими высказываниями на последних заседаниях Верховной Рады против решений монобольшинства?" - заявил Герасимов.
По его мнению, звание было присвоено пятым президентом Петром Порошенко в полном соответствии с украинским законодательством. "Четыре последних года я занимал официальную должность в руководстве парламентской делегации в ОБСЕ. И когда это случилось (указ Порошенко - ред.), это не было лично для Герасимова. Это было признанием заслуг всей делегации Украины. ", - напомнил нардеп.
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