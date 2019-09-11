"Это мелко". Герасимов отреагировал на указ Зеленского о нем

Артур Герасимов (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Сопредседатель фракции Европейская солидарность Артур Герасимов прокомментировал решение президента Владимира Зеленского лишить нардепа дипломатического ранга. Об этом он сообщил журналистам в кулуарах парламента, передает корреспондент LIGA.net.

"Как по мне, это мелко. И возникает один вопрос: не связано ли это с моими критическими высказываниями на последних заседаниях Верховной Рады против решений монобольшинства?" - заявил Герасимов.

По его мнению, звание было присвоено пятым президентом Петром Порошенко в полном соответствии с украинским законодательством. "Четыре последних года я занимал официальную должность в руководстве парламентской делегации в ОБСЕ. И когда это случилось (указ Порошенко - ред.), это не было лично для Герасимова. Это было признанием заслуг всей делегации Украины. ", - напомнил нардеп.

18 мая ранг чрезвычайного и полномочного посла был присвоен главе Комитета ПАСЕ по вопросам культуры, образования, науки и медиа Владимиру Арьеву и главе постоянной делегации Рады в Парламентской ассамблее ОБСЕ Артуру Герасимову. Оба на то время были нардепами фракции БПП.

лишил Арьева и Герасимова дипломатических рангов. Сегодня Зеленский

Читайте также: Рада: конфликт между Арьевым и Разумковым вокруг ПАСЕ разрешился