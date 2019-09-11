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"Это мелко". Герасимов отреагировал на указ Зеленского о нем

"Это мелко". Герасимов отреагировал на указ Зеленского о нем - Фото
Артур Герасимов (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)
11.09.2019, 12:38

Депутат считает, что решение президента может быть связано с его критическими высказываниями о решениях монобольшинства

Сопредседатель фракции Европейская солидарность Артур Герасимов прокомментировал решение президента Владимира Зеленского лишить нардепа дипломатического ранга. Об этом он сообщил журналистам в кулуарах парламента, передает корреспондент LIGA.net

"Как по мне, это мелко. И возникает один вопрос: не связано ли это с моими критическими высказываниями на последних заседаниях Верховной Рады против решений монобольшинства?" - заявил Герасимов.

По его мнению, звание было присвоено пятым президентом Петром Порошенко в полном соответствии с украинским законодательством. "Четыре последних года я занимал официальную должность в руководстве парламентской делегации в ОБСЕ. И когда это случилось (указ Порошенко - ред.), это не было лично для Герасимова. Это было признанием заслуг всей делегации Украины. ", - напомнил нардеп.

  • 18 мая ранг чрезвычайного и полномочного посла был присвоен главе Комитета ПАСЕ по вопросам культуры, образования, науки и медиа Владимиру Арьеву и главе постоянной делегации Рады в Парламентской ассамблее ОБСЕ Артуру Герасимову. Оба на то время были нардепами фракции БПП.
  • Сегодня Зеленский лишил Арьева и Герасимова дипломатических рангов.

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Артур Герасимов Владимир Зеленский дипломатический ранг
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