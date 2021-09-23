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"Это нельзя оправдать". Посольство США осудило покушение на помощника Зеленского

Цей матеріал також доступний українською
23.09.2021, 06:35
Сергей Шефир (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Посольство США осудило покушение на Сергея Шефира, первого помощника президента Владимира Зеленского. Об этом говорится в заявлении посольства в Twitter.

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"Мы присоединяемся к тем, кто осуждает нападение, которое произошло сегодня под Киевом, на первого помощника президента Сергея Шефира", – говорится в заявлении.

В посольстве США заявляют, что уголовное насилие, в том числе с политической целью, не может быть оправдано.

Там надеются на быстрое расследование инцидента в Украине, чтобы привлечь виновных к ответственности.

В посольстве также пожелали скорейшего выздоровления раненому водителю Шефира.

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"Это нельзя оправдать". Посольство США осудило покушение на помощника Зеленского

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Марк Сировой
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Владимир Зеленский обстрел Посольство США покушение Сергей Шефир
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