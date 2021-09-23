"Это нельзя оправдать". Посольство США осудило покушение на помощника Зеленского
Посольство США осудило покушение на Сергея Шефира, первого помощника президента Владимира Зеленского. Об этом говорится в заявлении посольства в Twitter.
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"Мы присоединяемся к тем, кто осуждает нападение, которое произошло сегодня под Киевом, на первого помощника президента Сергея Шефира", – говорится в заявлении.
В посольстве США заявляют, что уголовное насилие, в том числе с политической целью, не может быть оправдано.
Там надеются на быстрое расследование инцидента в Украине, чтобы привлечь виновных к ответственности.
В посольстве также пожелали скорейшего выздоровления раненому водителю Шефира.
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- 22 сентября под Киевом неизвестные обстреляли автомобиль Шефира из автоматического оружия. Было выпущено не менее 10 пуль, ранен водитель, Шефир остался цел.
- В видеообращении Зеленский заявил, что власть даст сильный ответ тем, кто стоит за покушением на Шефира.
- Полиция назвала версии покушения на Шефира: одна связана с иностранными спецслужбами.
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