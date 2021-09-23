"Это нельзя оправдать". Посольство США осудило покушение на помощника Зеленского

Посольство США осудило покушение на Сергея Шефира, первого помощника президента Владимира Зеленского. Об этом говорится в заявлении посольства в Twitter.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Мы присоединяемся к тем, кто осуждает нападение, которое произошло сегодня под Киевом, на первого помощника президента Сергея Шефира", – говорится в заявлении.

В посольстве США заявляют, что уголовное насилие, в том числе с политической целью, не может быть оправдано.

Там надеются на быстрое расследование инцидента в Украине, чтобы привлечь виновных к ответственности.

В посольстве также пожелали скорейшего выздоровления раненому водителю Шефира.

Читайте также: Шефир о покушении: Не могу связать это с работой. Я съемку концерта Квартала 95 готовлю

22 сентября под Киевом неизвестные обстреляли автомобиль Шефира из автоматического оружия. Было выпущено не менее 10 пуль, ранен водитель, Шефир остался цел.

В видеообращении Зеленский заявил, что власть даст сильный ответ тем, кто стоит за покушением на Шефира.

Полиция назвала версии покушения на Шефира: одна связана с иностранными спецслужбами.

Читайте также: "Это послание президенту". Зачем стреляли в первого помощника Зеленского: все подробности

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.