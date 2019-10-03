"Это притирка". В Слуге народа прокомментировали конфликт в МОЗ

Михаил Радуцкий (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Глава комитета Рады по медицине Михаил Радуцкий считает, что проблемы в Минздраве связаны с большим количеством новых людей, которые пополнили ведомство. Об этом он рассказал Украинской правде.

"Это не конфликт, это "притирка". Это мое личное мнение. И это не имеет отношения к политическим или каким-то системным вещам. Пришли новые люди, они имеют свое видение, люди, которые работали в другой команде, имеют свое видение", - уверен нардеп Слуги народа.

По его словам, министр здравоохранения Зоряна Скалецкая не намерена сворачивать медицинскую реформу, а ситуация в МОЗ – внутреннее дело ведомства, в которое не стоит лезть представителям других ветвей власти.

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"Зоряна (Скалецкая, – ред.) сказала, что реформу останавливать не будут, у нее нет такого намерения. Будут исправлять недостатки. Поэтому это внутренний конфликт Минздрава и я не понимаю, почему туда должны вмешиваться другие ветви власти", - выразил свою позицию Радуцкий.

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