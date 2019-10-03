Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

"Это притирка". В Слуге народа прокомментировали конфликт в МОЗ

"Это притирка". В Слуге народа прокомментировали конфликт в МОЗ - Фото
Михаил Радуцкий (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)
03.10.2019, 12:20

Нардеп Михаил Радуцкий считает, что проблема заключается "в разном видении ситуации" у новых и старых сотрудников

Глава комитета Рады по медицине Михаил Радуцкий считает, что проблемы в Минздраве связаны с большим количеством новых людей, которые пополнили ведомство. Об этом он рассказал Украинской правде.

"Это не конфликт, это "притирка". Это мое личное мнение. И это не имеет отношения к политическим или каким-то системным вещам. Пришли новые люди, они имеют свое видение, люди, которые работали в другой команде, имеют свое видение", - уверен нардеп Слуги народа.

По его словам, министр здравоохранения Зоряна Скалецкая не намерена сворачивать медицинскую реформу, а ситуация в МОЗ – внутреннее дело ведомства, в которое не стоит лезть представителям других ветвей власти.

Читайте также: Радуцкий: Х им в ж! Скалецкая – мой человек

"Зоряна (Скалецкая, – ред.) сказала, что реформу останавливать не будут, у нее нет такого намерения. Будут исправлять недостатки. Поэтому это внутренний конфликт Минздрава и я не понимаю, почему туда должны вмешиваться другие ветви власти", - выразил свою позицию Радуцкий.

Читайте также: Хроника конфликта в МОЗ: война нового руководства и людей Супрун

Напишите нам
минздрав МОЗ конфликт михаил радуцкий Зоряна Скалецкая
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 