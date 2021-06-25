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"Это вопрос эволюции". Зеленский не против проспекта Жукова в Харькове

Цей матеріал також доступний українською
25.06.2021, 00:16
02Владимир Зеленский (Скриншот видео 1+1/Youtube)

Президент Владимир Зеленский не против того, чтобы в Харькове оставался проспект маршала Жукова, поскольку он считает, что вопросы единства и примирения нужно деполитизировать и оставить их решение "эволюции". Об этом глава государства сказал в интервью 1+1.

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"Секрет единства и примирения – не делать из всего этого политические вопрос, не делать больших выводов именно сейчас – это эволюционный процесс. Все имена, которые останутся в истории, они останутся, а какие-то имена будут точно стерты", – сказал Зеленский.

Что касается Харькова, то президент полагает, что молодежь уже не помнит, "где позитив и где негатив" в случае в Жуковым, а для стариков он – "маршал победы".

"Ну пусть будет там эта улица", – сказал Зеленский. 

Президент объяснил, что, в его понимании, одна из функций децентрализации – решение подобных вопросов. 

"Им там на местах понятнее, как им надо жить, по каким улицам ходить. Они там сами повзрослеют…", – считает президент. Он добавил, что сейчас это политический вопрос, который нужно перевести в "эволюционные" вопросы.

  • В июле 2019 года Конституционный суд признал конституционным закон об осуждении коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики. 
  • Харьковский горсовет трижды переименовывал проспект Григоренко в честь Жукова. Это решение оспаривалось в суде.
  • 10 мая и.о. мэра Харькова Игорь Терехов заявил, что памятник маршалу СССР Георгию Жукову в Харькове не будет демонтирован, а проспект в городе продолжит носить его имя.
Наталия Медведева
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декоммунизация Владимир Зеленский Харьков маршал жуков
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