Эвакуация: гуманитарные коридоры 25 марта
Планы работы гуманитарных коридоров 25 марта 2022 года.
На сегодняшний день согласовано 2 гуманитарных коридора:
▪ из города Мариуполь в Запорожье для тех, кто будет выезжать на собственном транспорте
Централизованная эвакуация на автобусах для мариупольцев намечена из Бердянска.
Место сбора: спорткомплекс на ул. Мелитопольское шоссе, 27. 48 автобусов сейчас на въезде в город Бердянск. Ведем переговоры, чтобы оккупационные войска им наконец-то разрешили проехать. После прохождения блокпоста автобусы сразу будут поданы к месту сбора мариупольцев и начнут эвакуацию.
На въезде в Бердянск также заблокирован бензовоз. После его допуска в город, мариупольцы смогут дозаправить собственный транспорт на заправках, находящихся на Восточном проспекте, 4а и улице Мелитопольское шоссе, 87б.
▪ из города Мелитополь в Запорожье
Место сборов – пожарная часть №9.
Автобусы для эвакуации с гуманитарным грузом утром въехали в город и после разгрузки гуманитарной помощи будут поданы к месту сборов.
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