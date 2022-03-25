Эвакуация: гуманитарные коридоры 25 марта

Планы работы гуманитарных коридоров 25 марта 2022 года.



На сегодняшний день согласовано 2 гуманитарных коридора:

▪ из города Мариуполь в Запорожье для тех, кто будет выезжать на собственном транспорте

Централизованная эвакуация на автобусах для мариупольцев намечена из Бердянска.

Место сбора: спорткомплекс на ул. Мелитопольское шоссе, 27. 48 автобусов сейчас на въезде в город Бердянск. Ведем переговоры, чтобы оккупационные войска им наконец-то разрешили проехать. После прохождения блокпоста автобусы сразу будут поданы к месту сбора мариупольцев и начнут эвакуацию.

На въезде в Бердянск также заблокирован бензовоз. После его допуска в город, мариупольцы смогут дозаправить собственный транспорт на заправках, находящихся на Восточном проспекте, 4а и улице Мелитопольское шоссе, 87б.

▪ из города Мелитополь в Запорожье



Место сборов – пожарная часть №9.

Автобусы для эвакуации с гуманитарным грузом утром въехали в город и после разгрузки гуманитарной помощи будут поданы к месту сборов.

Сергей Бережной

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.