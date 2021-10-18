Евродень. Зеленский зовет Верховную Раду на внеочередное заседание – повестка

Президент Владимир Зеленский созывает Верховную Раду на внеочередное заседание, на котором планируется ратифицировать ряд документов, связанных с европейскими странами или структурами. Об этом сообщает пресс-служба Слуги народа.

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Письмо президента направлено главе Рады Руслану Стефанчуку. Зеленский на заседании парламента, которое в СН назвали "евроднем" и прогнозируют на 21 октября, предлагает:

Утвердить:

- Изменения в законы об охране прав на сорта растений и о семенах и посадочном материале (№3680-д).

- Об энергетической эффективности (№4507).

- О развитии высокоэффективной когенерации (№4527).

- О развитии производства биометана (№5464).

- О создании Нацкомиссии по госрегулированию в сфере электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и оказании услуг почтовой связи (№6055).

- О приведении отечественного законодательства к требованиям ЕС в сфере детского питания (№4554).

- Присоединение Украины к Конвенции о Европейском институте леса (№0094).

Ратифицировать:

- Меморандум о взаимопонимании между Украиной и Европейским полицейским офисом о конфиденциальности и обеспечении сохранности информации (№0075).

- Соглашение между Украиной и Финляндией о взаимной охране информации с ограниченным доступом (№0089).

- Соглашение между Кабмином и правительством Эстонии о техническом и финансовом сотрудничестве (№0108).

- Соглашение между Кабмином и правительством Дании об осуществлении оплачиваемых видов деятельности членами семей сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений (№0111).

- Письмо о внесении изменений №3 к финансовой сделке (Программа развития муниципальной инфраструктуры Украины) между Украиной и Европейским инвестиционным банком (№0113).

- Соглашение о вкладе между Украиной и ЕБРР об участии нашего государства в Фонде Восточноевропейского партнерства по энергоэффективности и окружающей среды (№0120).

- Гарантийное соглашение "Проект развития АО Укрпочта: Логистическая сеть и сельское отделение" между Украиной и ЕБРР0 "(№0123).

Марк Сировой

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