Евродень. Зеленский зовет Верховную Раду на внеочередное заседание – повестка
Президент Владимир Зеленский созывает Верховную Раду на внеочередное заседание, на котором планируется ратифицировать ряд документов, связанных с европейскими странами или структурами. Об этом сообщает пресс-служба Слуги народа.
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Письмо президента направлено главе Рады Руслану Стефанчуку. Зеленский на заседании парламента, которое в СН назвали "евроднем" и прогнозируют на 21 октября, предлагает:
Утвердить:
- Изменения в законы об охране прав на сорта растений и о семенах и посадочном материале (№3680-д).
- Об энергетической эффективности (№4507).
- О развитии высокоэффективной когенерации (№4527).
- О развитии производства биометана (№5464).
- О создании Нацкомиссии по госрегулированию в сфере электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и оказании услуг почтовой связи (№6055).
- О приведении отечественного законодательства к требованиям ЕС в сфере детского питания (№4554).
- Присоединение Украины к Конвенции о Европейском институте леса (№0094).
Ратифицировать:
- Меморандум о взаимопонимании между Украиной и Европейским полицейским офисом о конфиденциальности и обеспечении сохранности информации (№0075).
- Соглашение между Украиной и Финляндией о взаимной охране информации с ограниченным доступом (№0089).
- Соглашение между Кабмином и правительством Эстонии о техническом и финансовом сотрудничестве (№0108).
- Соглашение между Кабмином и правительством Дании об осуществлении оплачиваемых видов деятельности членами семей сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений (№0111).
- Письмо о внесении изменений №3 к финансовой сделке (Программа развития муниципальной инфраструктуры Украины) между Украиной и Европейским инвестиционным банком (№0113).
- Соглашение о вкладе между Украиной и ЕБРР об участии нашего государства в Фонде Восточноевропейского партнерства по энергоэффективности и окружающей среды (№0120).
- Гарантийное соглашение "Проект развития АО Укрпочта: Логистическая сеть и сельское отделение" между Украиной и ЕБРР0 "(№0123).
- 12 октября в Киеве прошел 23-й саммит Украина-ЕС. В нем участвовали президент Владимира Зеленский, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Евросовета Шарль Мишель.
- На саммите было подписано долгожданное соглашение об "открытом небе" и принято общее заявление – вот 10 ключевых пунктов из него.
- На совместной пресс-конференции Зеленский заявил, что ожидает европейской перспективы и смелости от руководства ЕС и его стран.
- Фон дер Ляйен отметила "позитивный вклад" Зеленского в реформы и поздравила его с "высоким лидерством в проведении активных реформ".
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