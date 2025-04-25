Евродепутаты призывают США не идти на уступки России и проявить лидерство – документ
Руководители парламентских комитетов по внешней политике семи европейских стран призвали США во главе с Дональдом Трампом прекратить политику умиротворения РФ, не идти ей на уступки и продемонстрировать настоящее лидерство. Об этом говорится в совместном заявлении, текст которого LIGA.net предоставил глава комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко.
"Мы, председатели комитетов по иностранным делам парламентов Европы, призываем президента Трампа и Конгресс США продемонстрировать настоящее лидерство в противостоянии глобальной угрозе, которую представляет Россия как агрессор. Мы требуем прекратить политику умиротворения и вместо этого призываем к единому, решительному отношению против террористического режима России. Мы строго предупреждаем об опасности уступок перед ее шантажом и обманом", – говорится в обращении.
Парламентарии призвали европейские страны немедленно конфисковать замороженные активы России и направить их в поддержку Украины.
В обращении отмечается, что "не может быть никаких компромиссов и внешнего давления на Украину относительно ее суверенитета и территориальной целостности". Политики также призвали США и членов НАТО принять Украину в Альянс "без промедлений", а государства – членов Евросоюза – ускорить евроинтеграцию Украины.
"Мы не должны повторять ошибки Мюнхена 1938 года. Переговоры с военным преступником Путиным очевидно безрезультатны; его основной целью является подрыв и унижение нашего союзника – Соединенных Штатов. Мы призываем все государства обеспечить, чтобы Владимир Путин и все, кто причастен к его преступлениям, были привлечены к ответственности. Длительный мир и безопасность невозможны без подотчетности за военные преступления, совершенные его режимом", – подытожили парламентарии.
Обращение подписали главы профильных комитетов парламентов Украины, Чехии, Франции, Эстонии, Литвы, Латвии, Великобритании.
- 25 апреля 2025 года агентство Reuters опубликовало полный текст мирного плана президента США Дональда Трампа, который американский спецпредставитель Стив Уиткофф представил на переговорах с Украиной. В частности, речь идет о признании российского контроля над Крымом, Луганской областью и частями Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.
- В этот же день Уиткофф завершил встречу с Владимиром Путиным в Москве. Помощник российского диктатора по вопросам внешней политики Юрий Ушаков заявил, что речь шла о возможности возобновления прямых переговоров между Украиной и Россией.