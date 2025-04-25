Евродепутаты призывают США не идти на уступки России и проявить лидерство – документ

Александр Мережко (Фото: пресс-служба Слуги народа)

Руководители парламентских комитетов по внешней политике семи европейских стран призвали США во главе с Дональдом Трампом прекратить политику умиротворения РФ, не идти ей на уступки и продемонстрировать настоящее лидерство. Об этом говорится в совместном заявлении, текст которого LIGA.net предоставил глава комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко.

"Мы, председатели комитетов по иностранным делам парламентов Европы, призываем президента Трампа и Конгресс США продемонстрировать настоящее лидерство в противостоянии глобальной угрозе, которую представляет Россия как агрессор. Мы требуем прекратить политику умиротворения и вместо этого призываем к единому, решительному отношению против террористического режима России. Мы строго предупреждаем об опасности уступок перед ее шантажом и обманом", – говорится в обращении.

Парламентарии призвали европейские страны немедленно конфисковать замороженные активы России и направить их в поддержку Украины.

В обращении отмечается, что "не может быть никаких компромиссов и внешнего давления на Украину относительно ее суверенитета и территориальной целостности". Политики также призвали США и членов НАТО принять Украину в Альянс "без промедлений", а государства – членов Евросоюза – ускорить евроинтеграцию Украины.

"Мы не должны повторять ошибки Мюнхена 1938 года. Переговоры с военным преступником Путиным очевидно безрезультатны; его основной целью является подрыв и унижение нашего союзника – Соединенных Штатов. Мы призываем все государства обеспечить, чтобы Владимир Путин и все, кто причастен к его преступлениям, были привлечены к ответственности. Длительный мир и безопасность невозможны без подотчетности за военные преступления, совершенные его режимом", – подытожили парламентарии.

Обращение подписали главы профильных комитетов парламентов Украины, Чехии, Франции, Эстонии, Литвы, Латвии, Великобритании.

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