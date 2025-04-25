Євродепутати закликають США не йти на поступки Росії та проявити лідерство – документ
Олександр Мережко (Фото: пресслужба Слуги народу)

Очільники парламентських комітетів з питань зовнішньої політики семи європейських країн закликали США на чолі з Дональдом Трампом припинити політику умиротворення РФ, не йти їй на поступки та продемонструвати справжнє лідерство. Про це йдеться у спільній заяві, текст якого LIGA.net надав голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко.

"Ми, голови комітетів з закордонних справ парламентів Європи, закликаємо президента Трампа та Конгрес США продемонструвати справжнє лідерство у протистоянні глобальній загрозі, яку становить Росія як агресор. Ми вимагаємо припинити політику умиротворення і натомість закликаємо до єдиного, рішучого ставлення проти терористичного режиму Росії. Ми суворо попереджаємо про небезпеку поступок перед її шантажем та обманом", – йдеться у зверненні.

Парламентарі закликали європейські країни негайно конфіскувати заморожені активи Росії та спрямувати їх на підтримку України.

У зверненні наголошується, що "не може бути жодних компромісів і зовнішнього тиску на Україну щодо її суверенітету та територіальної цілісності". Політики також закликали США та членів НАТО прийняти Україну до Альянсу "без зволікань", а держави-членів Євросоюзу – прискорити євроінтеграцію України.

"Ми не повинні повторювати помилки Мюнхена 1938 року. Переговори з воєнним злочинцем Путіним очевидно безрезультатні; його основною метою є підрив і приниження нашого союзника — Сполучених Штатів. Ми закликаємо всі держави забезпечити, щоб Володимир Путін та всі, хто причетний до його злочинів, були притягнуті до відповідальності. Тривалий мир і безпека неможливі без підзвітності за воєнні злочини, скоєні його режимом", – підсумували парламентарі.

Звернення підписали очільники профільних комітетів парламентів України, Чехії, Франції, Естонії, Литви, Латвії, Великої Британії.

Текст звернення
Текст звернення
  • 25 квітня 2025 року агенція Reuters опублікувала повний зміст мирного плану президента США Дональда Трампа, який американський спецпредставник Стів Віткофф представив на переговорах з Україною. Зокрема, там йдеться про визнання російського контролю над Кримом, Луганською областю і частинами Донецької, Запорізької та Херсонської областей.
  • Того ж дня Віткофф завершив зустріч з Володимиром Путіним у Москві. Помічник російського диктатора з питань зовнішньої політики Юрій Ушаков заявив, що йшлося про можливість відновлення прямих переговорів між Україною та Росією.
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