Еврокомиссар призвал к переговорам с ливийским лидером, чтобы остановить Путина
Европейский Союз должен оставаться готовым к переговорам с пророссийским ливийским лидером Халифой Хафтаром, чтобы предотвратить дальнейшее использование миграции как оружия диктатором РФ Владимиром Путиным. Об этом заявил еврокомиссар по внутренним делам и миграции Магнус Бруннер в интервью Politico.
Бруннер отметил, что усиление Россией ее влияния в Ливии является предметом обеспокоенности ЕС, именно поэтому, по его словам, необходимо взаимодействовать с этой страной.
"Безусловно, существует опасность, что Россия... (будет. – Ред.) использовать мигрантов и миграционный вопрос в целом как оружие против Европы. Это использование происходит, и, конечно, мы также опасаемся, что Россия намерена сделать то же самое с Ливией", – сказал комиссар.
Бруннер заявил, что опасность влияния Путина в Ливии не оставляет Европе другого выбора, кроме как провести переговоры с Хафтаром и "выложить наши варианты на стол, когда дело доходит до миграционной дипломатии".
"Это будет означать сочетание переговоров по миграции с такими вопросами, как помощь Ливии в развитии или упрощение получения ливийцами европейских виз", – сказал Бруннер.
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