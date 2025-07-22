Єврокомісар закликав до переговорів з проросійським лівійським лідером, щоб зупинити Путіна

Єврокомісар Магнус Бруннер (Фото: EPA)

Європейський Союз повинен залишатися готовим до переговорів з проросійським лівійським лідером Халіфою Хафтаром, щоб запобігти подальшому використанню міграції як зброї диктатором РФ Володимиром Путіним. Про це заявив єврокомісар із внутрішніх справ та міграції Магнус Бруннер в інтервʼю Politico.

Бруннер зауважив, що посилення Росією її впливу в Лівії є предметом занепокоєності ЄС, саме тому, за його словами, необхідно взаємодіяти з цією країною.

"Безумовно, існує небезпека, що Росія... (буде. – Ред.) використовувати мігрантів і міграційне питання в цілому як зброю проти Європи. Це використання відбувається, і, звичайно, ми також побоюємося, що Росія має намір зробити те саме з Лівією", – сказав комісар.

Бруннер заявив, що небезпека впливу Путіна в Лівії не залишає Європі іншого вибору, окрім як провести переговори з Хафтаром і "викласти наші варіанти на стіл, коли справа доходить до міграційної дипломатії".

"Це означатиме поєднання переговорів щодо міграції з такими питаннями, як допомога Лівії в розвитку або спрощення отримання лівійцями європейських віз", – сказав Бруннер.