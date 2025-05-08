Европарламент: Процесс вступления Турции в ЕС должен быть заморожен

Европарламентарии озабочены постоянным ухудшением демократических стандартов в стране и политическими репрессиями

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: пресс-служба президента Турции)

Геополитическое и стратегическое значение Турции не может компенсировать нарушение ею критериев членства в ЕС, в частности, важности соблюдения демократических стандартов. Поэтому процесс вступления страны в ЕС должен быть заморожен. Об этом сообщает Европарламент.

Депутаты Европарламента приняли отчет по ситуации с евроинтеграцией Турции.

"При нынешних обстоятельствах, несмотря на демократические и проевропейские стремления значительной части турецкого общества, процесс вступления Турции в ЕС не может восстановиться", – отмечается в документе.

Депутаты Европарламента глубоко озабочены "постоянным ухудшением демократических стандартов в Турции и непрерывным подавлением критических голосов".

Они осудили жесткие репрессии по поводу недавних мирных массовых протестов и преследования сотен протестующих путем "поспешных массовых судебных процессов без каких-либо доказательств уголовных правонарушений".

Депутаты Европарламента также считают нападения на мэра Стамбула Экрема Имамоглу политически мотивированным шагом, направленным на то, чтобы предотвратить баллотирование законного претендента на предстоящих выборах.

"Этими действиями нынешние турецкие власти еще больше подталкивают страну к полностью авторитарной модели", – отметили европарламентарии.

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Одновременно депутаты Европарламента признали стратегическое и геополитическое значение Турции, а также ее влияние в критически важных для международной безопасности областях, таких как Черноморский регион, Украина и Ближний Восток.

Они призвали Турцию поддерживать конструктивный диалог и углублять сотрудничество в областях, представляющих взаимный стратегический интерес.