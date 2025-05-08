Європарламент: Процес вступу Туреччини до ЄС має бути заморожений

Європарламентарії стурбовані постійним погіршенням демократичних стандартів у країні та політичними репресіями

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган (Фото: пресслужба президента Туреччини)

Геополітичне та стратегічне значення Туреччини не може компенсувати порушення нею критеріїв членства в ЄС, зокрема важливості дотримання демократичних стандартів. Тому процес вступу країни до ЄС має бути заморожений. Про це повідомляє Європарламент.

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Депутати Європарламенту ухвалили звіт щодо ситуації із євроінтеграцією Туреччини.

"За нинішніх обставин, попри демократичні та проєвропейські прагнення значної частини турецького суспільства, процес вступу Туреччини до ЄС не може відновитися", – зазначається у документі.

Депутати Європарламенту глибоко стурбовані "постійним погіршенням демократичних стандартів у Туреччині та невпинним придушенням критичних голосів".

Вони засудили жорсткі репресії щодо нещодавніх мирних масових протестів та переслідування сотень протестувальників шляхом "поспішних масових судових процесів без будь-яких доказів кримінальних правопорушень".

Депутати Європарламенту також вважають напади на мера Стамбула Екрема Імамоглу політично мотивованим кроком, спрямованим на те, щоб запобігти балотуванню законного претендента на майбутніх виборах.

"Цими діями нинішня турецька влада ще більше підштовхує країну до повністю авторитарної моделі", – зазначили європарламентарії.

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Одночасно депутати Європарламенту визнали стратегічне та геополітичне значення Туреччини, а також її вплив у критично важливих для міжнародної безпеки сферах, таких як Чорноморський регіон, Україна та Близький Схід.

Вони закликали Туреччину підтримувати конструктивний діалог і поглиблювати співпрацю у сферах, що становлять взаємний стратегічний інтерес.