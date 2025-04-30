Шведського журналіста у Туреччині засудили за образу Ердогана

Журналіст отримав умовний термін, але попереду ще суд у звинуваченні за тероризм

Кай Йоакім Медін (Фото: joakimmedin.se)

Турецький суд визнав винним шведського журналіста Кая Йоакіма Медіну у завданні образи президенту Туреччини Реджепу Тайїпу Ердогану. Журналіста засуджено до 11 місяців позбавлення волі умовно. Попереду ще один судовий процес за звинуваченнями у зв'язках з "терористами". Про це повідомляє SVT.

Медін свою вину не визнав.

"Я ніколи не мав наміру ображати Ердогана. Але він публічна особа, яка керує Туреччиною вже 20 років. У Швеції дозволено писати про політичних лідерів. Це питання свободи слова", – заявив він під час судового розгляду.

Журналіста затримали в Стамбулі у березні у межах розслідування, розпочатого після протесту в Стокгольмі у січні 2023 року, під час якого біля ратуші повісили манекен, що нагадував Ердогана.

У Туреччину Медін приїхав висвітлювати протести проти арешту мера Стамбула та головного політичного суперника президента Ердогана Екрема Імамоглу.

"Обвинувальний акт починається з протесту, в якому я не брав участі та коментаря в соціальних мережах, який я не писав", – заявив Медін перед судом.

Адвокат Медіна Вейсел Ок вважає, що справа проти його підзахисного є політичною.

"Ця судова справа не на 100% стосується права. Це також політично вмотивована справа", – сказав він.

Медину очікує ще один судовий процес за звинуваченням у причетності до Робітничої партії Курдистану, яку Туреччина вважає терористичною організацією. Доказами у цьому звинуваченні є журналістські статі та книга, яку Медина написав про РПК.

Журналіста утримують у в'язниці суворого режиму Сіліврі. Його адвокати подали до суду на турецьку державу, яку вони звинувачують у грубих порушеннях прав людини.

Як повідомляє SVT, закон, що забороняє образу президента Туреччини, широко використовується прокурорами країни. З моменту призначення Ердогана президентом у 2014 році кількість порушених справ можна нарахувати десятками тисяч.

Європейський суд з прав людини неодноразово ухвалював рішення, що турецька держава порушила захист свободи слова, гарантований Європейською конвенцією, під час судових розглядів та винесення обвинувальних вироків за образу президента Туреччини.