Шведського журналіста у Туреччині засудили за образу Ердогана
Турецький суд визнав винним шведського журналіста Кая Йоакіма Медіну у завданні образи президенту Туреччини Реджепу Тайїпу Ердогану. Журналіста засуджено до 11 місяців позбавлення волі умовно. Попереду ще один судовий процес за звинуваченнями у зв'язках з "терористами". Про це повідомляє SVT.
Медін свою вину не визнав.
"Я ніколи не мав наміру ображати Ердогана. Але він публічна особа, яка керує Туреччиною вже 20 років. У Швеції дозволено писати про політичних лідерів. Це питання свободи слова", – заявив він під час судового розгляду.
Журналіста затримали в Стамбулі у березні у межах розслідування, розпочатого після протесту в Стокгольмі у січні 2023 року, під час якого біля ратуші повісили манекен, що нагадував Ердогана.
У Туреччину Медін приїхав висвітлювати протести проти арешту мера Стамбула та головного політичного суперника президента Ердогана Екрема Імамоглу.
"Обвинувальний акт починається з протесту, в якому я не брав участі та коментаря в соціальних мережах, який я не писав", – заявив Медін перед судом.
Адвокат Медіна Вейсел Ок вважає, що справа проти його підзахисного є політичною.
"Ця судова справа не на 100% стосується права. Це також політично вмотивована справа", – сказав він.
Медину очікує ще один судовий процес за звинуваченням у причетності до Робітничої партії Курдистану, яку Туреччина вважає терористичною організацією. Доказами у цьому звинуваченні є журналістські статі та книга, яку Медина написав про РПК.
Журналіста утримують у в'язниці суворого режиму Сіліврі. Його адвокати подали до суду на турецьку державу, яку вони звинувачують у грубих порушеннях прав людини.
Як повідомляє SVT, закон, що забороняє образу президента Туреччини, широко використовується прокурорами країни. З моменту призначення Ердогана президентом у 2014 році кількість порушених справ можна нарахувати десятками тисяч.
Європейський суд з прав людини неодноразово ухвалював рішення, що турецька держава порушила захист свободи слова, гарантований Європейською конвенцією, під час судових розглядів та винесення обвинувальних вироків за образу президента Туреччини.
- 19 березня 2025 року прокуратура Туреччини затримала опозиційного Ердогану мера Стамбула за підозрою у корупції та підтримці тероризму.
- Після цього Туреччину сколихнули масштабні протести – на вулиці вийшли тисячі людей.
- 23 березня мера Стамбула відправили під варту. Разом з Імамоглу заарештували також 19 його прихильників.
- 24 березня заарештований мер Стамбула був висунутий кандидатом у президенти Туреччини.
- У Євросоюзі розкритикували арешти опозиції та протестувальників у Туреччині.