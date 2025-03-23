Суд у Туреччині заарештував мера Стамбула Екрема Імамоглу

Імамоглу давав свідчення 23 березня, його допитували близько двох годин

Екрем Імамоглу (Фото: ЕРА)

Мера Стамбула Екрема Імамоглу та 19 його прихильників заарештували у справі про "корупцію й пособництво терористичній групі", повідомляє NTV Habber. Під час протестів, що тривають у Туреччині, тільки 21 березня затримали понад 300 осіб.

Зазначається, що судове засідання відбулося 23 березня. За даними журналістів, Імамоглу давав свідчення, його допитували близько двох годин.

Суд вирішив взяти мера Стамбула під арешт на час досудового розслідування. Разом з Імамоглу арештували також і 19 його прихильників.

За даними CNN, окрім Імамоглу, прокуратура звинуватила ще 99 людей. Серед них радник мера Мурат Онгун. Також Імамоглу звинувачують у нібито допомозі Робітничій партії Курдистану, яку в Туреччині визнали терористичним угрупованням.

Тим часом у країні не вщухають протести. Міністерство внутрішніх справ Туреччини заявило, лише за п’ятницю, 21 березня, в дев’яти містах, зокрема в Анкарі й Стамбулі, було затримано 343 учасники демонстрацій.

У квітні 2019 року Імамоглу переміг на виборах мера Стамбула. Партія справедливості та розвитку Ердогана вперше з 1994 року поступилася владою у найбільшому місті країни. На повторних виборах у червні Імамоглу знову переміг.

19 березня 2025 року прокуратура Туреччини затримала опозиційного Ердогану мера Стамбула за підозрою у корупції та підтримці тероризму.

Після цього Туреччину сколихнули масштабні протести – на вулиці вийшли тисячі людей.