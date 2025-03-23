Суд в Турции арестовал мэра Стамбула Экрема Имамоглу

Имамоглу давал показания 23 марта, его допрашивали около двух часов

Экрем Имамоглу (Фото: ЭРА)

Мэра Стамбула Экрема Имамоглу и 19 его сторонников арестовали по делу о "коррупции и пособничестве террористической группе", сообщает NTV Habber. Во время продолжающихся в Турции протестов только 21 марта задержали более 300 человек.

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Отмечается, что судебное заседание прошло 23 марта. По данным журналистов, Имамоглу давал показания, его допрашивали около двух часов.

Суд решил взять мэра Стамбула под арест во время досудебного расследования. Вместе с Имамоглу арестовали также и 19 его поклонников.

По данным CNN, кроме Имамоглу, прокуратура обвинила еще 99 человек. Среди них советник мэра Мурат Онгун. Также Имамоглу обвиняют в якобы помощи Рабочей партии Курдистана, которую в Турции признали террористической группировкой.

Тем временем в стране не утихают протесты. Министерство внутренних дел Турции заявило, что только за пятницу, 21 марта, в девяти городах, в частности в Анкаре и Стамбуле, были задержаны 343 участника демонстраций.

В апреле 2019 года Имамоглу победил на выборах мэра Стамбула. Партия справедливости и развития Эрдогана впервые с 1994 года уступила власть в крупнейшем городе страны. На повторных выборах в июне Имамоглу снова победил.

19 марта 2025 года прокуратура Турции задержала оппозиционного Эрдогана мэра Стамбула по подозрению в коррупции и поддержке терроризма.

После этого Турцию всколыхнули масштабные протесты – на улицы вышли тысячи людей.