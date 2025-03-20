Шольц осудил задержание мэра Стамбула. В Турции арестованы свыше 30 человек

Олаф Шольц (Фото: ЕРА/CLEMENS BILAN)

Канцлер Германии Олаф Шольц раскритиковал арест главного политического противника президента Турции Реджепа Эрдогана мэра Стамбула Экрема Имамоглу. Свое мнение он высказал на саммите лидеров ЕС в Брюсселе, передает Politiko.

По словам Шольца, Берлин и Брюссель в последние годы приложили немало усилий для улучшения отношений с Турцией.

"Вот почему арест такого ключевого оппозиционного политика, как мэр Стамбула, является очень, очень плохим знаком. Это удручающе для демократии в Турции, но это, безусловно, также удручающе для отношений между Европой и Турцией", – сказал немецкий канцлер.

Шольц отметил, что призывает к "немедленному прекращению этого" и к тому, чтобы оппозиция и правительство "конкурировали друг с другом", а не оппозиция предстала перед судом.

Тем временем в Турции задержали 37 человек, обвиняемых в "провокационных публикациях" в социальных сетях в связи с задержанием мэра Стамбула. Об этом сообщил министр внутренних дел Турции Али Ерликая.

Отмечается, что турецкие власти выявили 261 учетную запись в социальных сетях, в том числе 62 за рубежом, на предмет "провокационных сообщений, подстрекающих к преступлениям и ненависти" после задержания Имамоглу и 105 других лиц. Продолжаются усилия по розыску оставшихся подозреваемых.