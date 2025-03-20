Шольц засудив затримання мера Стамбула. У Туреччині заарештовано понад 30 осіб
Канцлер Німеччини Олаф Шольц розкритикував арешт головного політичного супротивника президента Туреччини Реджепа Ердогана мера Стамбула Екрема Імамоглу. Свою думку він висловив на саміті лідерів ЄС у Брюсселі, повідомляє Politiko.
За словами Шольца, Берлін та Брюссель останніми роками доклали чимало зусиль для покращення відносин із Туреччиною.
"Ось чому арешт такого ключового опозиційного політика, як мер Стамбула, є дуже, дуже поганим знаком. Це гнітюче для демократії в Туреччині, але це, безумовно, також гнітюче для відносин між Європою та Туреччиною", – сказав німецький канцлер.
Шольц зазначив, що закликає до "негайного припинення цього" і до того, аби опозиція та уряд "конкурували один з одним", а не опозиція постала перед судом.
Тим часом у Туреччині затримали 37 осіб, які звинувачуються у "провокаційних публікаціях" у соціальних мережах у зв'язку із затриманням мера Стамбула. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Туреччини Алі Єрлікая.
Зазначається, що турецька влада виявила 261 обліковий запис у соціальних мережах, зокрема 62 за кордоном, на предмет "провокаційних повідомлень, що підбурюють до злочинів та ненависті" після затримання Імамоглу та 105 інших осіб. Тривають зусилля з розшуку підозрюваних.
- У квітні 2019 року Імамоглу переміг на виборах мера Стамбула. Партія справедливості та розвитку Ердогана вперше з 1994 року поступилася владою у найбільшому місті країни. На повторних виборах у червні Імамоглу знову переміг.
- 19 березня 2025 року прокуратура Туреччини затримала опозиційного Ердогану мера Стамбула за підозрою у корупції та підтримці тероризму.
- Після цього Туреччину сколихнули масштабні протести – на вулиці вийшли тисячі людей.