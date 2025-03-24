У Євросоюзі розкритикували арешти опозиції та протестувальників у Туреччині
Європейська комісія закликала Туреччину "підтримувати демократичні цінності" на тлі посилення владою країни репресій проти опозиції та вільних медіа. З відповідною заявою виступив речник відомства Гійом Мерсьє, передає видання Politico.
"Арешт мера [Стамбула] Імамоглу і протестувальників порушує питання щодо відданості Туреччини своїм давнім демократичним традиціям", – заявив посадовець.
Мерсьє додав, що як член Ради Європи й кандидат на вступ до Євросоюзу Туреччина повинна підтримувати демократичні цінності, а права обраних посадових осіб та право на мирні демонстрації повинні повністю поважатися.
Водночас речник зауважив, що на даному етапі він "не буде спекулювати" стосовно можливого скасування діалогів на високому рівні між ЄС та Туреччиною, запланованих на квітень.
- 19 березня 2025 року прокуратура Туреччини затримала опозиційного Ердогану мера Стамбула Імамоглу за підозрою у корупції та підтримці тероризму. Після цього Туреччину сколихнули масштабні протести – на вулиці вийшли тисячі людей.
- 23 березня мера Стамбула відправили під варту. Разом з Імамоглу заарештували також 19 його прихильників. Наступного дня Республіканська народна партія Туреччини висунула Імамоглу кандидатом у президенти країни.
- Міністр внутрішніх справ Туреччини повідомив, що під час вуличних протестів в Стамбулі з 19 по 23 березня було затримано 1133 людей.