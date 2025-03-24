У Євросоюзі розкритикували арешти опозиції та протестувальників у Туреччині

Речник Єврокомісії заявив, що Туреччина повинна підтримувати демократичні цінності як член Ради Європи й кандидат на вступ до ЄС

Протести у Стамбулі 23 березня (Фото: ERDEM SAHIN / EPA)

Європейська комісія закликала Туреччину "підтримувати демократичні цінності" на тлі посилення владою країни репресій проти опозиції та вільних медіа. З відповідною заявою виступив речник відомства Гійом Мерсьє, передає видання Politico.

"Арешт мера [Стамбула] Імамоглу і протестувальників порушує питання щодо відданості Туреччини своїм давнім демократичним традиціям", – заявив посадовець.

Мерсьє додав, що як член Ради Європи й кандидат на вступ до Євросоюзу Туреччина повинна підтримувати демократичні цінності, а права обраних посадових осіб та право на мирні демонстрації повинні повністю поважатися.

Водночас речник зауважив, що на даному етапі він "не буде спекулювати" стосовно можливого скасування діалогів на високому рівні між ЄС та Туреччиною, запланованих на квітень.

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